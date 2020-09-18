Мнение: Почему в СССР было мало телефонов, экспорт Ленина в США и доверие к Путину за рубежом

18.09.2020, 22:15, Разное

1. Не секрет, что по числу телефонов на душу населения Советский Союз вплоть до самого конца своей истории во много раз отставал от западных государств. Проблема существовала ещё со времён Российской империи, — наши огромные размеры затрудняют прокладку проводов, — однако как минимум в Москве и Петербурге до революции уровень телефонизации рос очень хорошими темпами. Что было далее, пишет известный вам блогер genby:

https://genby.livejournal.com/859691.html

…в 1917 году большевики пришли к власти. 14 ноября они заняли Центральную телефонную станцию Москвы и привели её в негодность. Впервые за 35 лет Москва осталась без телефонной связи.

Связи не было до марта 1918, и прошло еще два года, прежде чем с огромным трудом были восстановлены 1700 номеров. Вдобавок после революции 4 года действовал запрет на установку телефона частным лицам. Телефоны были разрешены лишь в советских учреждениях, на предприятиях, в партийных и профсоюзных организациях, у ответственных государственных работников, в больницах и квартирах врачей. У всех остальных частных лиц купленные ими телефонные установки сняты и переданы на государственные нужды. Установку телефона частным лицам разрешили осенью 1921 года.

Еще 10 лет заняло достижения уровня 1913 года.

Интересно, что после 1992 года наша отсталость сослужила нам хорошую шутку. Не получив в наследство от СССР сколько-нибудь развитую телефонную сеть, наши операторы начали строить инфраструктуру практически с нуля, на самых современных на тот момент технологиях. В том числе благодаря этому нам удалось опередить страны Запада, которые вынуждены были поддерживать на плаву огромные пласты морально устаревшей техники. Если ещё в конце девяностых мы по-прежнему отставали от Запада, хоть уже и не так сильно, то в путинскую эпоху Россия стала одним из лидеров телекоммуникационных технологий.

По сравнению с остальной планетой в России мобильная связь и интернет очень быстрые, при этом цены на них сравнительно невысоки.

2. Идея сделать из Ленина достопримечательность где-нибудь за пределами Красной площади оказалась весьма востребована:

https://lenta.ru/news/2020/09/16/lenin/

Американский художник Дэвид Датуна захотел выкупить тело Владимира Ленина и перевезти его на новое место в США. Датуна хочет построить копию мавзолея в Вашингтоне специально для вождя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу художника.

«Ленин и его мавзолей являются наиболее яркими символами перемен, запрос на которые в 2020 году в США особенно высок, и все чаще обсуждается в преддверии выборов президента», — сказано в сообщении.

Художник намерен заплатить за тело Ленина первоначальную сумму в один миллион долларов, но при необходимости готов собрать более одного миллиарда долларов.

Причину своего поступка Датуна видит в уникальности роли вождя. «Россия — уже давно империя со своим императором. Америка же движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Сегодня атрибуты в виде мавзолея и Ленина больше нужны США, чем России. Построить второй мавзолей несложно, а вот заменить Ленина нельзя», — заявил он.

Конечно, Владимир Ильич — важная часть нашей истории, и продавать его за рубеж нельзя ни за какие деньги. Сейчас, к счастью, не сталинские времена, когда большевики распродавали за бесценок коллекции Эрмитажа и прочих музеев.

Однако мы вполне можем предложить американцам несколько сотен памятников и несколько тысяч бюстов Ленина, которые не представляют никакой художественной ценности. Мне кажется, что один-два памятника Ленину — это разумный максимум даже на крупный город. Места, которые сейчас несправедливо занимают памятники Владимиру Ильичу, следует отдать под памятники, которые большевики разрушили или утащили в запасники.

Идейные коммунисты тоже не должны выступать против экспорта символов коммунизма в США: вожди революции, будь они сейчас живы, плясали бы от радости, если бы им предоставили такую возможность. К тому же, как верно указывает американский художник, в США памятники Ленину сейчас гораздо нужнее, а настоящий коммунист обязан делиться с нуждающимися товарищами.

3. Несмотря на масштабную антироссийскую пропаганду, Владимиру Путину продолжают доверять многие жители зарубежных стран:

https://lenta.ru/news/2020/09/15/opros/

Президент России Владимир Путин обошел американского коллегу Дональда Трампа в рейтинге доверия среди жителей 13 развитых стран. Об этом свидетельствуют результаты исследования независимого центра из Вашингтона Pew Research Center, доступные на сайте.

Опрос проводился среди граждан из Японии, Австралии, Канады, Великобритании, Нидерландов, Южной Кореи, Испании, Италии, Швеции, Франции, Дании, Германии и Бельгии. Им предложили высказаться о доверии к лидерам США, Германии, Франции, Великобритании, России и Китая в вопросах международной политики.

Лидером опроса оказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ей доверяют 76 процентов опрошенных. На втором месте — президент Франции Эммануэль Макрон (64 процента), на третьем — премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 48 процентов).

Российский лидер расположился на четвертом месте. О доверии к его международной политике заявили 23 процента респондентов, при этом больше всего фигура Путина пользовалась популярностью у опрошенных из Италии и Германии, где за него проголосовали от 31 до 37 процентов граждан. Китайскому лидеру Си Цзьньпину доверяют 19 процентов граждан, а Трамп оказался на последнем месте с результатом 16 процентов. За американского лидера активнее всего голосовали респонденты из Европы, поддерживающие правые партии на родине.

Ещё в январе, по данным того же рейтинга, у Путина было 33%, а у Трампа – 29%:

https://russian.rt.com/inotv/2020-01-13/MSNBC-v-mire-bolshe-doveriya

Никаких подчёркнуто негативных шагов по отношению к западным странам Россия за прошедшее время не делала – наши власти, как и власти всех прочих стран, занимались в основном борьбой с эпидемией коронавируса и экономическим кризисом.

Остаётся сделать вывод, что либо западная пропаганда и вправду хорошо поработала на снижение рейтингов Путина и Трампа, либо, – как это часто бывает в предвыборный период, – социологам приказали занизить рейтинг кандидата в президенты США, а заодно и президента России, чьи платные тролли якобы привели Трампа к власти.