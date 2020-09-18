Енин: Трудно сказать, чем хасиды насолили Лукашенко

18.09.2020, 22:10, Новости дня

Белорусские власти во главе с президентом страны Александром Лукашенко умышленно создали условия, при которых паломники-хасиды, рискуя здоровьем, оказались возле украинской границы, хотя в Минске знали о запрете на въезд иностранцев в Украину. Об этом в эфире “Радіо Свобода” 18 сентября заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

“Нам довольно обидно, что белорусская власть повела себя именно таким образом, прекрасно зная, что въезд соответствующей категории граждан на территорию Украины в этот период будет невозможен. Они специально оформляли указанных граждан на въезд в аэропорту Минска, вопреки своим же нормативным правилам. Режим Лукашенко умышленно своими действиями способствовал въезду на территорию Беларуси большого количества паломников и их транзиту до границы с Украиной. Этим режим намеренно подвергал указанных людей опасности”, – сказал Енин.

Замминистра отметил, что в соответствии с белорусским законодательством, даже транзитный въезд жителей стран, входящих в “красную” зону по распространению COVID-19, запрещен. Власти Беларуси включили Израиль в эту зону еще 10 сентября.

“Нам трудно все это объяснить. Я слышал разные трактовки такого подхода. Получается так, что ты хотел кому-то насолить, сел в лужу сам, а страдают совершенно посторонние люди. Чем хасиды насолили Лукашенко, мне трудно сказать, и точно не мне оценивать”, – добавил Енин.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования еврейского Нового года (Рош а-Шана) прибывают хасиды со всего мира. В 2020 году празднование выпало на 18–20 сентября.

С 28 августа по 28 сентября границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа из-за ухудшения эпидемической ситуации. “Европейская правда” со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину.

14 сентября в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что на границе с Украиной находится более 1,5 тыс. хасидов, которые требуют пустить их на празднование еврейского Нового года. Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении “зеленого коридора” для паломников.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к властям Беларуси с просьбой не оформлять разрешения на выезд хасидов в Украину. Также в МИД попросили Беларусь отправить паломников, развивших лагерь на границе, на карантин.

16 сентября Кабмин Украины решил закрыть пограничный пункт пропуска “Новые Яриловичи”, через который хасиды пытались попасть в страну.

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что Израиль уважает решение правительства Украины закрыть границы, поэтому хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда – домой.

18 сентября паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного пункта “Новые Яриловичи”, сообщили в украинском МВД.