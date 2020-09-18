ЕС отреагировал на приговор российского суда для крымчан по делу “Хизб ут-Тахрир”

18.09.2020, 22:10, Новости дня

Европейский союз призывает Россию освободить всех незаконно задержанных украинцев. Об этом представитель Евросоюза по внешней политике Питер Стано заявил, комментируя вынесение российским судом приговора для семи фигурантов второй бахчисарайской группы “Хизб ут-Тахрир”.

“Европейский союз не признает ни применение российского законодательства на территории Крыма и города Севастополь, поскольку это противоречит международному праву, ни передачу дел украинских граждан, проживающих в Крыму, в суды в России. ЕС призывает Россию пересмотреть эти решения и незамедлительно предоставить свободу всем незаконно удерживаемым украинцам”, – сказано в его заявлении, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей 18 сентября.

Евросоюз ожидает, что Россия прекратит оказывать давление на общину крымских татар, подчеркнул Стано.

“На полуострове должны соблюдаться международные стандарты в области прав человека. Продолжает оставаться чрезвычайно важным обеспечение полного, свободного и беспрепятственного доступа международных правозащитников на всю территорию Украины, включая Крым и город Севастополь”, – добавил он.

В октябре 2017 года в Бахчисарае задержали крымских татар Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салиева, Сервера Зекирьяева и Эрнеса Аметова. В мае 2018 года в рамках того же дела были задержаны и арестованы Эдем Смаилов и Сервер Мустафаев. Все они – активисты организации “Крымская солидарность” – объединения адвокатов, родственников политзаключенных и активистов, которое помогает крымчанам, подвергшимся преследованиям по политическим или религиозным мотивам.

Задержанных обвинили в участии в “Хизб ут-Тахрир” – международной исламской политической организации, призывающей к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающей террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность “Хизб ут-Тахрир” на территории страны запрещена, в рамках украинского законодательства она является легальной. В странах Западной Европы и Северной Америки эта организация также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

16 сентября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оправдал Аметова, обвиняемого оккупантами в приготовлении к насильственному захвату власти. Он был признан невиновным и освобожден в зале суда. Это первый оправдательный приговор по делу “Хизб ут-Тахрир”.

Семерым другим предполагаемым участникам “Хизб ут-Тахрир”, которых в России обвиняют в экстремизме, присудили максимальные сроки наказания в колонии строгого режима: Асанову – 19 лет, Белялову – 18 лет, Мустафаеву – 14 лет, Смаилову – 13 лет, Салиеву – 16 лет, Ибрагимову – 17 лет, Зекирьяеву – 13 лет. Министерство иностранных дел Украины потребовало отменить приговоры для них и немедленно освободить.

Все подсудимые отвергают обвинения в терроризме и утверждают, что их преследуют по политическим и религиозным мотивам.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.