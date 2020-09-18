 

Кернес чувствует себя гораздо лучше – пасынок мэра

18.09.2020, 22:10, Новости дня

Состояние здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса, который находиться на лечении в клинике  “Шарите” в Германии, улучшилось. Об этом 18 сентября сообщил его пасынок Родион Гайсинский на своей странице в Instagram.

Кернесу “намного лучше”, рассказал Гайсинский.

“К нему с телефоном пока нельзя, буду чаще выкладывать актуальную информацию”, – добавил он.

Скриншот: Instagram / rodiong

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел, а на прошлой неделе был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес в коме. В горсовете заявили: мэр на больничном, но полностью контролирует ситуацию в городе.

Врачи оценивают состояние Кернеса как стабильно тяжелое, но он не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, рассказал 15 сентября директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко. Он подтвердил, что у Кернеса COVID-19.

16 сентября ZN.UA, ссылаясь на источники в близком окружении мэра Харькова, написало, что у него случился инсульт на фоне коронавируса. Инсульт якобы произошел несколько дней назад и вызвал нарушение речи “и не только”. Пресс-секретарь Кернеса Татьяна Грузинская в комментарии “ГОРДОН” не подтвердила и не опровергла это сообщение, заявив о конфиденциальности такой информации.

Издание Kharkiv Today писало днем 16 сентября, что на медицинских консилиумах приняли решение о необходимости транспортировки Кернеса за границу. На фоне основного заболевания Кернеса, который с 2014 года прикован к инвалидному креслу, лечение коронавирусной болезни COVID-19 затруднено, сказал источник издания.

По данным собеседников LB.ua, инфекция спровоцировала обострение хронических болезней мэра.

Ночью 17 сентября Кернес на самолете Bombardier Challenger 604 с бортовым номером D-AFAD, который принадлежит компании FAI Aviation Group, прибыл в аэропорт Берлин-Шенефельд в Германии.

Фукс уточнил, что Кернес прилетел на лечение в немецкую клинику “Шарите”. Пасынок Кернеса Родион Гайсинский 17 сентября опроверг информацию об инсульте и сообщил, что состояние здоровья политика стабильное.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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