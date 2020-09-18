Посол раскритиковал политику США в Азии за синофобию

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18.09.2020, 22:08, Новости дня

Российский посол в США Анатолий Антонов раскритиковал американскую инициативу «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» за «непрозрачность и закрытость».

Антонов в интервью японскому порталу Nikkei Asian Review, текст которого был опубликован на странице дипмиссии в Facebook, отметил, что «расширения влияния в Азии хотят многие страны мира». Он выразил сожаление в связи с тем, что «американская линия пронизана синофобией, и от степени ее поддержки регионалами Вашингтон выстраивает с ними отношения».

Комментируя инициативу «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», продвигаемую США и рядом стран региона, посол подчеркнул, что ее сложно назвать «свободной и открытой».

«Данный проект – «непрозрачный и закрытый», исключает многие другие страны, целые регионы, если, например, говорить об акватории Индийского океана», – сообщил он, добавив, что «вместо устоявшихся международно-правовых норм продвигается малопонятный «порядок, основанный на правилах».

Как указал посол, «каковы эти правила, кто их разрабатывал и с кем согласовывал – все это не уточняется».

Антонов подчеркнул, что «действия американцев в Азии не должны подменять многостороннюю и эффективную работу существующих региональных структур», включая АСЕАН, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, Восточноазиатский саммит.

«Участники этих механизмов, их партнеры, включая Россию, работают друг с другом на основе взаимоприемлемых подходов. Ищут консенсусные решения через переговоры», – сказал он.

Напомним, США заявляли, что Китай не может «распоряжаться Южно-Китайским морем как своей морской империей».



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