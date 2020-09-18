 

Мнение: В Севастополе снова обяжут носить маски

18.09.2020, 22:05, Разное

Выборы прошли, так что можно снова закручивать карантинные гайки.
Оперативный штаб Севастополя по борьбе с коронавируса обязал https://sevastopol.su/news/v-sevastopole-vernuli-obyazatelnyy-masochnyy-rezhim жителей города носить маски в транспорте, в учреждениях культуры и в магазинах. Раньше маски там можно было носить по желанию, а с завтрашнего дня без маски могут и не пустить. Кроме того, за отсутствие маски, могут оштрафовать, опираясь на практику весны 2020, когда по городу прокатилась волна штрафов за отсутствие масок в общественных местах. Мотивировка простая – наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. Как у нас в Севастополе, так и в Крыму.
Также рассматриватся вопрос возобновления работы волонтеров по доставке продуктов для пожилых людей в условиях ограничительных мер.
 Соответственно, закручивание каратинных гаек, является попыткой вернуться к благоприятной статистике конца весны-начала лета, когда Севастополь был одни из лидеров ЮФО по успешности карантинных мероприятий. С началом курортного сезона ожидаемо съехал вниз "турнирной таблицы".
К перспективам перелома статистики через обязательное ношение масок после длительного перерыва, отношусь скептически.

А как у вас в городе? Закручивают гайки или все пущено на самотек?

Источник: Colonel Cassad



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