Мнение: Письмо: “Эта азбука Морзе”

18.09.2020, 22:00, Разное

А вот письмо, в котором нет даже одного предложения без двух-трех багов.

И письмо это нашпиговано глупостями под завязку и просто звенит от Выскочки и Ученицы.

Самостоятельно разбирайте эту печаль.

И попробуйте сделать вывод, что же более всего характерно для ведущей Выскочки.

vilora80

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Как здорово, что есть вы и ваш уникальный блог. И рубрика evolutiolab – за нее отдельное спасибо. Однако, как бы ни старался учитель, все упирается в способности ученика)

Хотелось бы попасть на разбор со своей историей.

Кратко ее можно уместить в сказку с прологом (КАПСОМ начало и конец, если удобнее пропустить).

СОБСТВЕННО, ПРОЛОГ – глупым девицам урок.

Страшная штука – голод лютый. Как всерьез одолеет, так не только на этикет и прочие излишества сытой жизни типа приборов/салфеток плюнешь, а и того хуже – в тарелке не нуждаешься.

И вот уже простая вежливость кажется искренним живым интересом, а согласие поболтать – страстной инициативой и обещанием жаркого секса, ну и долгих лет совместной жизни, куда без этого.

Ну а там и до обид смертельных недалеко, когда из тумана иллюзий нет-нет да и выглянут длинные уши правды.

Грустно и как дура, честно говоря.

Сказка.

Сидела принцесса в башне, принца ожидаючи, как это у всех порядочных принцесс заведено.

Лицо кирпичом, ясное дело, чтоб порядочность отчетливее обозначить и не дать повода для мыслей непотребных. Руки на груди скрещены и взгляд насмешливо-презрительный, тоже значит для острастки.

Год сидела, два сидела, пять…Скука смертная. Уже и лицо спазмом свело, а ну подержи сложные щи 5 лет, не так перекосит.

И вот вроде бы ничего не предвещало беды, а тут наша принцесса кааак выскочит, каак выпрыгнет (сама! Феминисток перечитала не иначе) и давай на все, что движется, бросаться да кричать зычным голосом нараспев «Люби меня, люби! Жарким огнем, ночью и днем!»

Зрелище не для слабонервных, в общем, получилось. Спасибо Лисичке-сестричке – санитаров вызвала. Авось, вылечат нашу красоту болезную и заживет человек спокойно, без этих вот крайностей психиатрических.

КОНЕЦ.

Собственно, суть проблемы и конкретика ситуации.

Мне 40, 4 года в разводе. Дочка, 9 лет. О разводе не жалею, а вот что дура была совсем – очень. Впрочем, я не особо изменилась, похоже.

С БМ познакомились, когда ему было 19, мне 24. Через 5 лет расписались. Дожала парня Битой, ведь нет ничего убедительнее, чем доброе слово.

С тех пор отношений никаких не было. Я их боялась и вообще всего боялась. После декрета ушла из профессии в фитнес. Последние пару лет до развода не работала совсем. У БМ после рождения ребенка доход и карьера рванули вверх.

Сейчас доучиваюсь на отделении адаптивной физкультуры. Планирую искать работу, т.к. с собственной маленькой студией дело не пошло – сделала ремонт, купила оборудование, открыла, а развить не смогла. Выгляжу хорошо, тело в отличной форме, имидж в целом неплохой.

В начале августа на Тиндере познакомилась с мужчиной (М). Младше на 3 года, живет в восточной Европе (в стране, куда я до брака фантазировала эмигрировать), много работает, ждет гражданство. В разводе, дочь 3 года. БЖ с дочерью в другой стране.

До него ни с кем дальше пары фраз дело не шло, честно говоря.

На второй день предложил перейти в ватсапп, я отказалась, предложила скайп. Проговорили пару часов на светские темы. Впечатление у меня осталось приятное. На след.день повторил запрос – дала номер телефона.

Все было мило, хоть и скучновато на мой вкус. Через неделю сказала, что, похоже, эта ситуация «висит груша нельзя скушать» начинает меня раздражать. На самом деле, Паровоз сделал первое громкое ТУ-ТУУУ! Он перестал писать. Еще через неделю написала сама: «Почему ты перестал мне писать?)

Ответ: «Потому что тебя все это раздражает».

Я – Ну, может, мне показалось?)

Прошло 5 мин.

Я – А тебе, похоже, не показалось. Ладно, пока.

М. – что-то оправдательное.

Снова 2 недели переписки и голосовых сообщений. И я начинаю уплывать. У него безумно приятный голос. Бархатный, низкий, мягкий и обволакивающий, но при этом ты чувствуешь, что это только перинка сверху, а под ней опора. Очень сдержанный и довольно закрытый. Это бесит. Корона Победительницы такого не прощает.

И вот через 3 недели этих сообщений меня начинает просто трясти от желания. Двое суток меня практически ежеминутно накрывало горячей волной,изредка успевала сделать вдох на поверхности. Тяжелый пульс раскачивал тело, руки дрожали, взгляд плыл и постоянно перехватывало дыхание. На 3 й день после невинных фраз о природе/погоде я написала: «Прозвучит неожиданно,но. Я хочу тебя. Не знаю, зачем тебе эта информация». Он был рад. Потом был вирт. Первый в моей жизни. 40-летняя девственница практически,да) Он говорил, я же могла только звуки издавать и сходить с ума от желания. Кто вел этот танец, в общем, понятно. И еще 1 один такой день. Потом меня потихоньку начало отпускать.

Продолжили общаться. Но мне страшно не хватало эмоций и и бОльшей динамики в эмоц.близости.

Хотелось узнавать его и, конечно, видеть взаимный интерес. Он всегда был доброжелателен, вежлив, иногда нежен и… абсолютно закрыт. Ну и катастрофически скучен временами. Говорит медленно, аккуратно выбирая слова. Я понимала, что ему тупо неактуально. Я искала общие темы. Книги, фильмы – он поддерживал, но не углублялся. С музыкой попроще. Но Победительницы не сдаются.

В одну из бесед на мою фразу «Ты прав» отреагировал: «..я должен сделать скрин. Впервые прекрасная дама сказала, что я прав». Я стала развивать тему, вывела на подтверждение того, женщины обделены интеллектом. Молча вышла из ватсапп. К вечеру след.дня после пары его нейтральных сообщений вернулась.

Диалог:

Я. – сочувствую. С дураками, ты прав, тяжело. Всего тебе хорошего.

М. – Всего мне хорошего? Ты прощаешься со мной?

Я. – Мой смайлик уже расшиб себе лоб. Жалко его очень.

М. – Я понял

Я – не думаю.

М. – А я думаю, что да.

Я. – Как скажешь

М – не буду больше тебя беспокоить.

Я – Ты прекрасно знаешь, что ты меня не беспокоишь, а ты мне приятен. Но ты меня обидел. А уходить в парадигму все бабы – дуры, все мужики – сволочи плохая идея.

М – Пошутил неудачно, бывает

Я – очень неудачно. И мне было очень неприятно.

М – ты знаешь, я НЕ ХОТЕЛ сделать тебе неприятно.

Я – Я не хочу лезть в чужую голову и догадываться. Теперь знаю.

После этого два дня тишины. Я успокоилась (нет) и отправила аудио «прости-прощай» с благодарностью за все и сожалением за некрасивый финал, фоном шла его любимая песня (одна из). Он начал развивать беседу. Договорились, что проехали и вернулись к общению.

Думала о нем целыми днями. Летала и парила, глупо улыбаясь. В процессе общения от стадии «неизвестно, встретимся ли когда» перешел к «это обязательно будет, я уверен» и пару дней назад к «меня никто не удержит» (после моего нетерпеливого «когда откроют эти долбаные границы»).

Поцелуйчики, сердечки, ласковые слова – это все, чем я могла наполнить Шкатулку.

К вирту больше не возвращались. Хотелось часто, но поддерживать это направление не могла. И так тяжело. Он не настаивал. Сказал сразу «как только ты скажешь остановиться, я остановлюсь».

Все шло по прежнему. Первой не писала за исключением конфликтных ситуаций. Прощался первым тоже он. Моя заинтересованность и так была очевидной, а вот его – не очень. Я опять бесилась. Начала скулеж на тему «я скучаю, мне тебя не хватает, а ты деревяшка бесчувственная и я не понимаю, как ты ко мне относишься». В этот день Бита была применена неоднократно. Удары наносились методично, с перерывами для ответа.

Было выбито: «ты мне нравишься во всех смыслах, я люблю с тобой общаться, чувства есть и их много, я к тебе привязался». На след.день я извинилась, написала, что не хотела выкручивать руки, но не смогла удержаться.

Вчера после очередного мур-мур-мур и ми-ми-ми поставила перед фактом, что влюблена и довольно сильно.

Я – Как не хотелось это признавать, но я влюблена в тебя и довольно сильно. Это приятно)

М. – Это, действительно, очень приятно и я безумно рад это слышать.

Я – Как все чудесно складывается: мне приятно, ты рад, я рада за тебя, что ты рад))) По моему, все отлично))

М. – Да, все, действительно, просто отлично)

Я – У тебя голос как у довольного кота сейчас или мне показалось?

М. – Ааабсолютно правильно, моя милая

Все, Паровоз стух. Что делать дальше – не знаю. Может, перестать забивать себе голову? Он не становится ближе. Если только совсем немного. Меня очень к нему влечет (короной, видимо), но эта азбука Морзе уже просто достала. К тому же вечером общение уже дважды прерывалось «звонком дочери». В 23ч. На час. Трехлетний ребенок, угу. И вообще я даже не уверена, что он знает мое имя)))

Надеюсь попасть на разбор. У комментаторов блога прошу суда строгого, но справедливого. Особенно интересно мнение common-man.

Спасибо за внимание и ваше время.