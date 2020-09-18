Жириновский предложил продать за миллиард тело Ленина вместе с мавзолеем

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18.09.2020, 21:48, Новости дня

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать тело Владимира Ленина американскому художнику Дэвиду Датуне, поскольку «этот труп не нужен».

«Например, американский художник Дэвид Датуна готов выкупить тело Ленина, перевезти в Вашингтон, я бы туда и мавзолей по частям перевез. И он готов уже нам заплатить до одного миллиарда долларов, это огромные деньги. Если мы получим такую огромную сумму, ради Бога. Нам этот труп не нужен. Пожалуйста, давайте не продавать, давайте в крематорий, сожжем тело и колбу похороним в Симбирске, в могиле отца его, или в Петербурге, в могилу матери» – сказал Жириновский в эфире «Вести ФМ», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что художник из США Дэвид Датуна заявил, что желает выкупить тело Владимира Ленина и построить копию мавзолея в Вашингтоне.

В свою очередь художник РФ Никас Сафронов, комментируя предложение американского художника приобрести тело советского вождя, заявил газете ВЗГЛЯД, что какую бы цену ни предложили за тело Ленина, его нельзя отдавать, поскольку для РФ это бесценный символ, да и китайцы не одобрят такой шаг.

Напомним, Союз архитекторов РФ сообщил, что принимаются заявки на Всероссийский конкурс на лучшую концепцию по «ре-использованию» мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Через два дня Союз архитекторов РФ отменил конкурс.



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