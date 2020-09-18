 

Киев опроверг существование тайных договоренностей с Москвой по Донбассу

18.09.2020, 21:48, Новости дня

Не существует никаких тайных договоренностей с Россией по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Это из сферы конспирологии», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина».

Ермак отметил, что «конспирология всегда дает такие идеи про какие-то тайные договоренности». Он заверил, что «никаких тайных соглашений» с Москвой «нет и не может быть по существу».

Напомним, Киев анонсировал разработку пакета законопроектов по «переходному периоду» для Донбасс.

Также сообщалось, что украинские власти намерены включить «формулу Штайнмайера» в «закон про особый порядок местного самоуправления» в Донбассе.



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