Бренд Volkswagen выбрал имя для нового кроссовера

18.09.2020, 21:25, Новости дня

Немецкая компания Volkswagen объявила о скором выходе в продажу на рынке нового кроссовера.

Автомобиль займет место в линейке ниже, чем нынешнее поколение Tiguan. Представители бренда ранее указали, что модель получит ряд уникальных особенностей, которые окажутся крайне актуальными на рынке. Вместе с тем в ближайшие дни будут озвучены сроки официального выхода кроссовера под названием Tarek.

Предположительно, под капотом нового паркетника установят 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 186 л.с. Кроме того, новинка оснащается 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Ранее в США уже поделились тизером, который демонстрирует вероятный дизайн будущего кроссовера для местного рынка.