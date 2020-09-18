Медики назвали полезные свойства вишни для здоровья человека

18.09.2020, 21:17, Разное

Медики назвали полезные свойства одного из наиболее питательных фруктов. Речь идет о вишне, богатой витаминами, микроэлементами и другими важными для здоровья человека компонентами.

В 150 граммах ягод содержится 3 грамма пищевых волокон, 25 граммов углеводов, 5% суточной нормы меди и марганца, 18% от дневной нормы витамина С, 10% калия. Вишня богата антиоксидантами, борющимися со свободными радикалами и препятствующими окислительному стрессу, который может привести к хроническим заболеваниям, включая деменцию, рак, сахарный диабет.

Медицинские специалисты рекомендуют регулярно употреблять вишню тем, кто страдает от различных воспалительных заболеваний, в том числе и от артрита. Ягода поможет облегчить состояние, так как содержит в большом количестве полифенолы цианидина и антоциана. Вишня снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний благодаря калию, помогающему поддерживать сердцебиение. Согласно исследованиям ученых, представляющих Университет Майами, минерал также позволяет избавиться от лишнего количества натрия, что благотворно отражается на состоянии сосудов.

Продукт помогает избавиться от болезненных ощущений, возникающих из-за повреждения мышц, связанного с чрезмерной физической нагрузкой. Это связано с противовоспалительными свойствами ягоды, эффективность которых была доказана учеными из Бразилии. Если часто есть вишню и потреблять вишневый сок, то можно снизить вероятность возникновения приступов подагры. Специалисты из Национальной службы здравоохранения Великобритании все же считают, что пользу ягоды в лечении подагры нужно проверить с помощью клинических испытаний.