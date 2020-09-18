“Блонд манит”: Оксана Самойлова опять предстала в новом имидже

18.09.2020, 21:17, Разное

Популярная модель и инста-блогер Оксана Самойлова разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram серию коротких видеороликов, снятых при посещении модного бутика. На одном из них знаменитость предстала в абсолютно новом для себя имидже – в образе классической блондинки.

Стоит отметить. что Оксана Самойлова лишь неделю назад сумела удивить подписчиков, опубликовав в основной ленте Instagram видеопубликацию с новой прической – из традиционной брюнетки она воплотилась в красотку с волосами разных цветов, соединив черный и розовый. Однако не успели посетители микроблога привыкнуть к оригинальному образу, а красотка предстала на одном из видео в Stories уже блондинкой, с локонами ниже плеч. При этом инстадива не преминула возможностью похвастаться перед фолловерами своей стройной фигурой, облаченная в светлую облегающую блузку и мини-шорты черного цвета. Кадры Самойлова сопроводила интригующим слоганом: “Блонд меня тоже манит”.



Впрочем, вскоре выяснилось, что преображение оказалось весьма условным, так как красавица всего лишь использовала парик со светлыми волосами. Это стало очевидным после того, как у поклонников появилась возможность увидеть другой ролик из упомянутого набора – на нем Оксана Самойлова позирует на фоне интерьера того же бутика, однако с прежней, “черно-розовой” прической.