Не попавшие на Украину хасиды начали отмечать иудейский Новый год в Минске

18.09.2020, 21:08, Новости дня

Иностранные паломники-хасиды, которые не смогли попасть в украинскую Умань из-за закрытой границы, начали отмечать Рош ха-Шана (иудейский Новый год) в Минске.

Несколько паломников-хасидов присоединились к празднованию в местной синагоге на улице Даумана. Сначала мужчины несколько часов молились в молельной комнате. Ровно в 18.50 мск участники праздника сели за праздничные столы, накрытые кошерной пищей. Женщины зажигали свечи, после чего все торжественно помолились и приступили к трапезе, передает РИА «Новости».

По приглашению местных евреев к Рош ха-Шана присоединились несколько паломников.

«Мы приехали из Израиля, потому что хотели попасть на могилу нашего учителя в Умань – мы так делаем каждый год. Но в этом году не получилось, потому что Украина закрыла границы. Что ж, на все воля Божья», – рассказал один из них, молодой человек по имени Давид. Ни русского, ни английского он не знает, только идиш и иврит, поэтому общение шло через переводчика.

После трапезы и молитв участники праздника пожелали друг другу «сладкого года», а потом начали танцевать под национальную музыку. Важной частью ритуала стало дудение в бараний рог, «шафар».

В расположенной неподалеку гостинице «Беларусь», которая популярна у хасидов благодаря близости к синагоге и к еврейскому культурному центру, проживают несколько десятков паломников с характерными шляпами, костюмами и пейсами. Для праздника они арендовали зал местного ресторана, а кто не поместился – стали праздновать прямо в номерах.

«Конечно, мы рассчитывали попасть в Умань, но главное – праздник, а он всегда с нами», – сказал один из паломников, прилетевший из США.

В среду пресс-служба управления нацполиции в Черкасской области сообщила, что для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время празднования Рош ха-Шана (иудейский Новый год) в Умань прибыл сводный отряд полицейских из 20 областей Украины.

Ранее глава госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко встретился с группами хасидов, которые пытались попасть на украинскую территорию из Белоруссии, несмотря на карантинные ограничения въезда.

Группа хасидов прибыла 14 сентября на один из пунктов пропуска в Черниговской области. Верующие иностранцы направлялись на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана, который в этом году отмечают с вечера 18 сентября. Ежегодно хасиды приезжают к могиле основателя течения хасидизма цадика Нахмана в Умань.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил оказать помощь паломникам-хасидам, которые приехали отпраздновать иудейский Новый год, но застряли на границе с Украиной.