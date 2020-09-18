Сын Кернеса рассказал о состоянии мэра Харькова

18.09.2020, 21:08, Новости дня

Мэр Харькова Геннадий Кернес стал чувствовать себя «намного лучше», об этом сообщил сын главы города Родион Гайсинский.

«Только вышел от Геннадия Кернеса. Ему намного лучше! К нему с телефоном пока нельзя. Буду чаще выкладывать актуальную инфу. Спасибо за добрые и теплые слова» – сообщил Гайсинский в сториз в Instagram.

Напомним, инфицированный коронавирусом мэр Харькова Геннадий Кернес был доставлен на лечение в клинику Charite в Берлине в тяжелом состоянии

Химик Игорь Никулин в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил транспортировку российского блогера Алексея Навального и мэра Харькова Геннадия Кернеса в Берлин одним самолетом.