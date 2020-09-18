Россияне разлюбили золотые смартфоны

18.09.2020, 21:08, Новости дня

Продажи смартфонов золотого цвета в РФ упали в семь раз, при этом красных устройств стали покупать в пять раз больше.

«За (первые – прим. ВЗГЛЯД) восемь месяцев 2020 года продажи смартфонов золотого цвета упали в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На текущий момент их доля составляет менее 3%, несмотря на то, что еще в 2019 году в отдельные месяцы смартфоны золотого цвета занимали вторую строчку в общем объеме продаж», – передает РИА «Новости» результаты экспертной оценки аналитиков МТС.

При этом продажи моделей красного цвета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в пять раз, их доля составляет 16%.

Эксперты связывают это с трендами брендов Samsung, Honor и Xiaomi, в последние годы активно выпускающих смартфоны пурпурных оттенков.

Самыми популярными цветами при выборе смартфонов остаются черный и серый, их предпочитают 38% покупателей.

Отмечается, что среди аксессуаров наибольшей популярностью пользуются беспроводные наушники: их продажи выросли на 50%.

Ранее Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (International Consumer Research and Testing, ICRT) представили обновленный рейтинг популярных смартфонов.