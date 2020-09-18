Украина призывает официальный Минск к сдержанности и диалогу

18.09.2020, 21:00, Новости дня

КИЕВ – Министр иностранных дел Украины предостерег Россию от шагов, которые могут привести к подрыву политического суверенитета Беларуси и дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе в целом. Об этом министр Дмитрий Кулеба заявил во время срочных дебатов по ситуации в Беларуси в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека, сообщает 18 сентября сайт украинского внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что страны Люблинского треугольника (Украина, Литва и Польша) были среди первых, кто призвал официальный Минск к сдержанности и диалогу. Однако в ответ только раздаются безосновательные обвинения, подчеркнул Дмитрий Кулеба.

«Белорусское общество ставит единственную цель – защитить свой выбор и право на свободное волеизъявление. Это настоящее и неотъемлемое стремление, вытекающее из ценности человеческого достоинства, и является фундаментальным стержнем любого демократического общества», – подчеркнул министр.

О мониторинговой миссии для Беларуси

Во время своего выступления по видеосвязи перед Советом ООН по правам человека бывший кандидат в президенты, представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о необходимости направить в Беларусь мониторинговую миссию для установления фактов нарушения прав человека.

Накануне стало известно, что расследование предполагаемых нарушений прав человека в Беларуси в рамках так называемого Московского механизма начала ОБСЕ. В экспертную комиссию вошли представители 15 европейских стран, а также Канада и США. Они должны представить свои выводы в течение двух месяцев.

В заявлении ОБСЕ говорится, что Минск ранее не ответил на предложение организации о посредничестве в организации диалога между властью и оппозицией.

После завершения белорусских президентских выборов 9 августа страну всколыхнули массовые протесты против подтасовки результатов подсчета голосов в пользу Александра Лукашенко, с требованием провести перевыборы. Силовые органы республики продолжают жестко подавлять народные выступления, проводят аресты несогласных с политикой действующей власти. Сайт Новости ООН 14 сентября цитирует слова Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о том, что из «Беларуси продолжают поступать сообщения о репрессиях, о чрезмерном применении силы стражами порядка, о пытках, издевательствах и сексуальном насилии над демонстрантами».

Спор о границе

В ответ на массовые протесты Александр Лукашенко неоднократно обвинял страны Евросоюза и Украину в причастности к вмешательству во внутренние дела республики.

Как сообщали региональные медиа 17 сентября, Александр Лукашенко заявил о направлении «половины армии» на усиление охраны границы на западном направлении.

«Мы вынуждены отвести войска с улиц. Как я уже говорил – полармии поставить под ружье, и закрыть государственную границу с Западом, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», – сказал Лукашенко в четверг.

Литва и Польша в свою очередь заявили, что дадут зеркальный ответ на закрытие границы Беларусью и прекратят пропуск на Запад грузов из этой республики.

«Если будут с их стороны такие шаги, то ответ будет адекватным», – сказал литовский премьер Саулюс Сквернялис 18 сентября.

Сквернялис подчеркнул, что после заявлений Александра Лукашенко о закрытии границ пока никаких реальных действий соседняя страна не предпринимала. Командующий Службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев сообщил агентству BNS, что сейчас движение на пограничных пунктах с Беларусью проходит в обычном порядке.

Тем временем министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, реагируя на заявления Александра Лукашенко, отметил на своей странице в Фейсбуке, что «Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого».

«Но, если кто-то сходит с ума – не значит, что все должны действовать так же! Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси. Украина не вмешивается во внутренние дела других стран. Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств», – отметил Арсен Аваков. Он предложил Александру Лукашенко «попить водички [и] успокоиться».

«Украинцы – друзья белорусам – не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу», – заявил министр внутренних дел Украины.

О новом железном занавесе

Глава Центра политических исследований «Доктрина» Ярослав Божко считает, что Россия смогла загнать белорусского правителя в тупик, из-за применения им избыточной силы против мирных граждан, дискредитировав его в глазах Запада.

«Чтобы загнать Лукашенко и сделать его значительно более ориентированным на Россию. Если раньше Лукашенко не был готов идти на углубление “союзного договора”, то теперь в результате изоляции пошел на эту уступку, чтобы сохранить власть и собственную безопасность. Закрытие границ – это очевидная попытка внешней изоляции Беларуси от стран, лояльных к Западу, откуда, по мнению Лукашенко, могут получать поддержку протестные инициативы», – говорит Ярослав Божко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что протест в Беларуси чреват радикализацией – как реакцией общества на возможное «применение еще большей силы на улицах представителями власти».

«Россия выступает для Лукашенко единственным гарантом его безопасности, поэтому он не будет оглядываться на демократические нормы и права человека при разгоне протестующих», – подчеркивает Ярослав Божко.

События в Беларуси в европейском контексте

По мнению заместителя директора Украинского института исследования экстремизма Богдана Петренко, Александр Лукашенко демонстрирует «классическое» поведение – говорит о врагах из-за рубежа для оправдания внутренних репрессий.

«Украина, понимая риски, пытается противостоять поглощению Москвой Беларуси. В частности, – последнее выступление министра МИД Дмитрия Кулебы в ООН хотя и касается России, но на самом деле акцентирует внимание Европы на том, что именно РФ ведет агрессивную деятельность. И цель Кремля – подрыв суверенитета страны и формирование еще одной зоны дестабилизации в Восточной Европе», – говорит Богдан Петренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По его словам, как бы искусственно демонизировали образ Украины в самой Беларуси, активность Киева по отношению к Минску – не больше, чем других европейских стран.

«Это, по сути, сводится к ответам на упреки Лукашенко. Эта активность к тому же – слишком пассивная – как будто события, разворачивающиеся в Беларуси, не будут иметь никакого отношения ни к Украине, ни в Европейскому Союзу», – подчеркивает Богдан Петренко.

Он считает, что при этом Россия использует ситуацию, в которой Александр Лукашенко неспособен сесть за стол переговоров с оппозицией.