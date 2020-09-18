Онколог Елена Смирнова назвала улучшающие работу кишечника продукты

18.09.2020, 20:53, Разное

Онколог Елена Смирнова назвала продукты, способные улучшить работу кишечника. Для профилактики воспалительных процессов ЖКТ и снижения риска развития колоректального рака важно соблюдать диету, содержащую про- и пребиотики.

К пробиотикам относятся такие живые бактерии, как дрожжевые грибы, бифидо- и лактобактерии. Благодаря им улучшается перистальтика кишечника, снижается воспаление, сжигаются лишние калории. На пробиотики богаты кефир, ряженка, сыры, йогурты. Если нет непереносимости данной продукции, рекомендуется до 200 мл в день. Для улучшения пищеварения, нормализации микрофлоры и ЖКТ Елена Смирнова советует употреблять продукты, содержащие инулин, клетчатку, омега-3 жирные кислоты, аминокислоты, лактулозу. К таким относятся отруби, груши, бананы, яблоки, сливы, кукуруза, чеснок, фасоль, спаржа, капуста, крупы, молочная продукция.

Полезными для кишечника являются цельнозерновые, включая кукурузу, коричневый рис, рожь, пшеницу, булгур, овес, гречневую крупу. Они содержат клетчатку, белковые углеводы, сложные углеводы, витамины и микроэлементы. Чайный гриб также помогает улучшить работу ЖКТ, благодаря ферментам, полиненасыщенным жирным кислотам и пробиотикам. К таким продуктам еще относится квашеная капуста.



Брокколи обладает противовоспалительными свойствами, позволяет предотвратить развитие гастрита, вызывающегося воздействием бактерии хеликобактер, подчеркнула врач. Для улучшения слизистой можно потреблять куркумин, снижающий вероятность поражения кишечника эффектами от приема аспирина, альгина, индометацина и других подобных препаратов.