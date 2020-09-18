Певица Майли Сайрус оригинальным стриптизом вызвала негодование подписчиков

18.09.2020, 20:53, Разное

Американская поп-певица Майли Сайрус разместила на своей странице в Instagram видеоролик, на котором демонстрирует танец с элементами стриптиза. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы подписчиков.

Стоит отметить, что Майли Сайрус является поп-звездой, которая зачастую не стесняется эпатировать публику неординарными поступками как на сцене, так и в соцсетях. Недавно красавица в очередной раз подтвердила свое реноме, опубликовав в личном микроблоге короткое видео, на котором исполнила импровизированный танец. В начале ролика в течение нескольких секунд певица снимает брюки, оголяя свой живот. Следующие кадры уже демонстрируют её топлес, однако обнаженную грудь Сайрус предусмотрительно прикрыла левой рукой, оставив на обозрение зрителям лишь часть бюста. Примечательно, что пикантное видео исполнительница сопроводила эффектным текстовым слоганом, содержащим ненормативную лексику.



Откровенная публикация звезды сцены не оставила равнодушными её фолловеров. Немалая часть подписчиков отреагировала на пост весьма возмущенно: некоторые упрекнули певицу в бесстыдстве и вульгарности, некоторые – в неадекватном поведении, а кое-кто даже заподозрил её в приеме запрещенных препаратов. Более либеральные предпочли намекнуть хозяйке аккаунта, что она использует свой большой талант не по назначению. С другой стороны, очень много поклонников восприняли импровизированный стриптиз восторженно, наградив красоту и гибкость любимицы комплиментами. В итоге за день пост набрал более двух миллионов просмотров.