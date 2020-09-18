Это психическое расстройство может удваивать риск деменции

18.09.2020, 20:50, Разное



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Посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) называют расстройство психики, которое провоцирует шокирующее, страшное событие. К его симптомам относятся частые страшные воспоминания, ночные кошмары, сильная тревожность, неконтролируемые мысли о спровоцировавшем болезнь событии. Это расстройство часто называют проблемой участников боевых действий. Но заболеть может каждый, состояние бывает следствием сексуального насилия, несчастных случаев, издевательств.

Деменция – одна из самых актуальных медицинских проблем этого века. При отсутствии эффективного лечения особо важную роль играет ее профилактика, поэтому причины деменции активно изучаются. Ученые из Университетского колледжа Лондона провели мета-анализ, который показал, что ПТСР может сильно увеличить риск деменции, особенно если останется без медицинского внимания. Работа опубликована в British Journal of Psychiatry,

Связь между деменцией и ПТСР, которую обнаружили ученые, была «двухсторонней». С одной стороны, ПТСР связан с увеличением риска деменции, с другой – развитие деменции могло вызвать отсроченное появление ПТСР у тех, кто пережил травмирующий опыт.

Ученые проанализировали данные 13 исследований, в которых участвовали почти 1,7 миллионов человек. Оказалось, что в среднем риск деменции у людей, перенесших ПТСР, выше на 61%. Вместе с тем два рассмотренных исследования продемонстрировали удваивание риска деменции на фоне ПТСР.

У ветеранов риск деменции после ПТСР был ниже, чем у тех, кто не воевал. Ученые предполагают, что это связано с тем, что военные чаще получают помощь по поводу ПТСР. Таким образом, лечение этого состояния, вероятно, может снизить риск деменции.

Почему ПТСР увеличивает риск деменции, каковы физиологические механизмы этого феномена, ученые не уверены. Существует гипотеза, что ПТСР – источник многих состояний, которые достоверно связаны с деменцией. К ним относятся депрессия и алкоголизм.