Россия прекратила все вывозные рейсы

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18.09.2020, 20:48, Новости дня

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение прекратить все вывозные рейсы россиян, оставшихся за рубежом из-за пандемии.

«Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами. Также в качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов. В настоящий момент такие рейсы осуществляются авиакомпанией «Аэрофлот», – цитирует сообщение штаба ТАСС.

За весь период работы программы было организовано свыше 580 вывозных рейсов, на них перевезли свыше 92 тыс. пассажиров.

Также оперштаб объявил, что с 27 сентября РФ возобновит авиасообщение с Южной Кореей, передает РИА «Новости». С Белоруссией, Казахстаном и Киргизией авиасообщение возобновится с 21 сентября.

Напомним, Международное авиасообщение РФ постепенно начала возобновлять с рядом стран еще с 1 августа. На данный момент россияне могут полететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Черногорию, Абхазию и Польшу.



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