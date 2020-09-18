 

Экс-президент Армении возложил на Россию надежды по сдерживанию турецкого влияния

18.09.2020, 20:48, Новости дня

Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что нейтрализовать рост турецкого влияния, которому подвержена республика, может только Россия.

«Турецкий фактор в регионе можно нейтрализовать только активной вовлеченностью России. Объективная ситуация такова, что РФ – единственная страна, которая может эффективно нейтрализовать турецкое влияние на регион», – передает РИА «Новости» слова Кочаряна.

По его словам, санкции против РФ не смогут существенно ее ослабить.

«Думаю, РФ вступает в этап, при котором нарастит свое влияние. Она показала, что не меняет свою политику под воздействием санкций… Уверен, что все это придаст прочность России… Есть народы и страны, с которыми говорить языком ультиматумов бессмысленно, и РФ – среди этих стран», – заключил Кочарян.

Напомним, сложные отношения между Арменией и Турцией вызваны рядом обстоятельств – в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.



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