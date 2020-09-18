Пир во время чумы – Личное мнение
18.09.2020, 20:44, Разное
Вся полусветская тусовка Москвы уже неделю ошивается в Сочи. Там проходил Кинотавр — это такое сборище бездарностей от кино.
Кино — говно. Деятели искусства — ну, вы тоже знаете их, вот вам на фото ниже режиссёр Молочников, известный не кино, а романом с Катькой Варнавой:
Так вот этот Молочников сделал шокирующее заявление, что болен коронавирусом.
Самая ржака в том, что плохо он себя почувствал в первый же день по прилёту в Сочи, а потом пошёл в кинозал, в ресторан, где позировал и обнимался со всеми.
В контактах — Катька Шпица, Анька Чиповская и Светка Ходченкова. Да кого там только не было ещё, не перечесть.
Кисломолочников извиняется теперь, кается. Говорит, простите, мол, туда-сюда:
«Я хочу извиниться перед всеми, с кем контактировал на Кинотавре. Дело в том, что, почувствовав себя нехорошо в первый день приезда, я вызвал врача и вызвал из Москвы тест, тест оказался отрицательным. Врач сказал, что у меня, наверное, переутомление, и поэтому я пошел на свое кино. Вчерашний тест оказался положительным».
В разгар пандемии дырки вдруг летят в Сочи. Там, что естественно для них, находятся в близком контакте. Потом у одного из них появляется подозрение на инфекцию, но он не изолируется, а идёт в кинозал, набитый битком, а потом в ресторан со всеми.
Полгода в стране бушует эпидемия. А у кого-то неймётся в заднице, им нужно обязательно залезть в толпу.
Мне кажется, что эти люди в принципе неисправимы. Сначала притащили коронавирус из Европы зимой, а теперь усердно его распространяют на курортах Краснодарского края.
Варнаву и Ходченкову уже конкретно штырит.
Не скажу, что мне особо как-то жаль чёрных дыр полусветской тусовки, но ведь все контакты контактных теперь точно не отследить.
Тьфу.
Что вы-то думаете о безответственном поведении? Заражали вас так же какой-то дурной болезнью?
Источник: Лена Миро
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