В Мьянме родился ребенок с двумя полноценными головами

18.09.2020, 20:43, Разное

В городе Нейпьидо – столице Мьянмы – родился уникальный ребенок с двумя полноценными головами. Его матерью стала 29-летняя местная девушка.

Главный врач больницы признался, что за свою карьеру не раз видел сиамских близнецов, но такое наблюдал впервые. Малыш родился недоношенным, однако он абсолютно здоров. Других органов у него столько же, сколько и у обычного человека. Вес ребенка составляет два с половиной килограмма, сообщает телеканал “Царьград”.