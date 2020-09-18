Мнение: 50 дней до приказа

18.09.2020, 20:40, Разное

До выборов в США менее 50 дней, и у местных (и не только местных) наблюдателей возникает и укрепляется стойкое недоумение предвыборной кампанией Джо Байдена. По сути, ее просто нет. В целом ряде критически важных округов у него до сих пор нет даже штабов, нет масштабной работы волонтеров в стиле "от дома к дому". Байден со ссылкой на режим изоляции категорически отказывается от прямых дебатов с Трампом (хотя причина, конечно, в другом – он просто неадекватен и неспособен концентрироваться на чем-то, а потому за последние месяцы происходило немало печальных курьезов, когда откровенно больной и старый человек начинал нести какую-то дикую околесицу на отвлеченные темы).

При этом Трамп отрабатывает предвыборный марафон "как положено" – дважды в месяц у него выезды "в поле", проведение митингов, публичная активность и все что нужно.

При этом уже не скрывается, что вице-президент Байдена Камала Харис готова буквально с первого дня брать на себя все обязанности президента, передав Байдену полномочия "торговать лицом". Это тоже крайне необычно и в определенной мере избыточно прогрессивно даже для демократического электората.

Вполне возможно, что речь идет о том, что демократы делают ставку не на само голосование, а на оспаривание его итогов, причем не только юридическое, но и политическое, и через давление улицы. Правда, запал BLM и террористов Антифа несколько спал, эффект неожиданности уже утрачен, но в целом демократы и не рассчитывают на успех в традиционно республиканских штатах – основные события будут происходить в их вотчине. По всей видимости, демпартия всерьез прорабатывает вариант выдвижения ультиматума на раскол США в случае отказа признания Трампа победителем выборов. Есть и ряд штатов, которые готовы будут выступить зачинщиками процесса. В числе первых – Калифорния, которая напрямую не участвовала в первой Гражданской войне, и теперь готова наверстать упущенное.

Внутренний кризис, пребывающий сегодня в хронической стадии, готов перейти к обострению в ноябре. Обострение может привести к изгнанию болезни (в случае безоговорочной победы одной из сторон конфликта противоположная и будет названа болезнью – как всегда), а может не закончиться ничем и снова перейти к хроническому течению. Только на более низком уровне, так как любое обострение вызывает мобилизацию всех ресурсов и их безудержную трату. Гадать в данном случае – дело практически бесполезное. Оба участника соревнования, говоря откровенно, особых симпатий не вызывают, но еще хуже – ситуация неопределенности, которая есть сейчас.