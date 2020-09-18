Мнение: Лопнувший из-за ПОПС банк, насыщение России картами и рекордная приватизация

18.09.2020, 20:30, Разное

1. Читатели пишут:

В Латвии в 2018 году лопнул крупный местный банк ABLV.

Процесс ликвидации идёт до сих пор. Ликвидатор ABLV дал большое интервью, в котором есть интересный момент про ПОПС.

Один из вопросов корреспондента — про расходы ликвидационной комиссии.

Ответ: есть большие расходы на хранение денег, которые составляют у нас более 10 миллионов евро в год. Какое-то время назад я не поверил бы, что у меня когда-то будет такая проблема, но в нынешних условиях с отрицательными процентными ставками дела обстоят именно так.

— Кому вы платите за хранение денег?

— Это вызвано отрицательными ставками ЕЦБ, и эти деньги фактически получает Банк Латвии. Не могу сказать, что мы сдались в этой ситуации, но в целом это проблема, которую 10 лет назад никто не мог себе даже представить.

Т.е. получается, что те кому банк выдал допустим ипотеку возвращают потихоньку деньги в банк, тот их кладёт на счёт в Банк Латвии — и не только не получает за это процентов, но платит за это хранение денег 10 миллионов долларов в год! Т.е. вкладчикам банка достанется меньше (когда дело дойдёт до раздачи). Хотя по сути Банк Латвии просто нолики и единицы в компьютере у себя хранит. Дивный новый мир!

Источник: https://www.ablv.com/ru/press/2020-08-14-

2. 10 лет назад мы прошли точку насыщения российского рынка мобильными сим-картами: в 2000-х годах их количество быстро росло, однако с 2010 года на каждого россиянина стабильно приходится в среднем полторы сим-карты.

Сейчас, похоже, мы подходим к другому важному рубежу – насыщению россиян банковскими картами:

https://lenta.ru/news/2020/09/09/cards/

Во втором квартале 2020 года россияне отказывались от банковских карт, их число сократилось на рекордные за последние пять лет 4,5 миллиона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

Отмечается, что подобное снижение последний раз фиксировалось в 2015 году. В результате стагнировало и число выпущенных банками карт — в апреле-июне 2020 года их количество увеличилось лишь на 500 тысяч. Опрошенные агентством эксперты связывают это, в первую очередь, с введенными на фоне пандемии коронавируса ограничениями, поскольку банки на фоне кризиса стали ограничивать выдачу кредитных карт.

Еще одной причиной отказа россиян от банковских карт генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин назвал перенасыщение рынка ими: в среднем на одного трудоспособного гражданина страны приходится почти три карты, одна из них основная, а остальные заведены «на всякий случай». Поэтому получать новые карты у потребителей нет необходимости. Лагуткин предположил, что такая тенденция сохранится и в будущем.

Аналитик финансовой группы БКС Егор Дахтлер указал, что россияне все чаще понимают бессмысленность хранения большого числа банковских карт. Кроме того, это невыгодно, поскольку за обслуживание по каждой карте банки взимают комиссию. С ним согласен директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Михаил Доронкин. Он заметил, что раньше люди заводили по нескольку карт ради кэшбека, однако теперь крупные банки стали сокращать программы лояльности.

3. В наших левых кругах любые планы государства по приватизации традиционно воспринимаются как предлог для демонстративного возмущения. Между тем, на днях стало известно, что намечается рекордная за последнее время продажа госсобственности:

https://www.rbc.ru/business/15/09/2020/5f6067649a7947408c1f57e7

«Совкомфлот», который на 100% принадлежит Росимуществу и входит в пятерку крупнейших танкерных компаний в мире, намерен провести первичное размещение акций на Московской бирже. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщила пресс-служба компании. Решение об IPO принято советом директором на основании директив правительства, пояснил РБК представитель «Совкомфлота».

Это IPO может стать первой крупной приватизационной сделкой с конца 2016 года и первым выходом госкомпании на биржу с 2013 года, когда первичное размещение акций проводила алмазодобывающая АЛРОСА. <…>

Для размещения на Мосбирже будет произведена дополнительная эмиссия акций «Совкомфлота». Компания ожидает выручить от IPO не менее $500 млн. <…>

…для привлечения $500 млн компании придется продать от 10% до 18,5% от увеличенного капитала.

Почему я до сих пор не вижу в Рунете гневных проповедей о распродаже народного добра?