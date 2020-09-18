 

Ермак считает недопустимым увеличение расходов на содержание чиновников

18.09.2020, 20:25, Новости дня

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал недопустимым увеличение непроизводительных расходов на содержание органов власти во время экономического кризиса, комментируя проект государственного бюджета на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

“Президент требует от всех органов власти жесткой экономии. Все расходы должны быть хорошо обоснованными и насущными. Всех чиновников, которые позволят себе неадекватные расходы, будут беспощадно увольнять, а каждую подозрительную трату – тщательно проверять”, – отметил Ермак.

Он сообщил, что обратился к руководству Министерства финансов Украины и Государственного управления делами с просьбой поработать с народными депутатами между первым и вторым чтением проекта закона о государственном бюджете на 2021 год для разумного сокращения расходов на обеспечение деятельности Офиса президента.

Ермак призвал членов Кабмина и народных депутатов сократить расходы, без которых можно обойтись в период кризиса.

По информации Ермака, численность работников ОПУ самая низкая за последние 10 лет (419 при максимальном количестве 579 в 2014 году). Он подчеркнул, что готов на 10% сократить штат Офиса президента, если окажется невозможным уменьшение расходов на его содержание.

18 сентября нардеп от фракции “Голос” Ярослав Железняк заявил, что проектом государственного бюджета на 2021 год предусмотрено увеличение расходов на Офис президента Украины на 39%.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что увеличение расходов на ОП связано с тем, что там ниже зарплаты, чем у аппарата Верховной Рады и секретариата Кабмина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / Главком ВС Украины заразился коронавирусом

21.07 / Инфекционист оценил угрозу бубонной чумы для России

18.09 / ФАС заинтересовалась ценами на гречку

31.07 / Администрация президента США поддерживает увеличение летальной помощи Украине

28.07 / США переживают волну банкротств

05.07 / Россиянин спас тонущего ребенка и утонул сам

11.09 / Катамадзе: Создание единого правоохранительного органа для борьбы с экономическими преступлениями должно стать приоритетом Украины

03.07 / Путин поддержал идею уроков исторической памяти

30.08 / Суд в Харькове арестовал 16 фигурантов дела о нападении на микроавтобус с соратниками Кивы

28.06 / В Ричмонде манифестанты обстреляли полицию шариками для пейнтбола

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска