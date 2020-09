Автомобиль врезался в резиденцию посла США в Москве

Россиянин врезался на автомобиле в ограждение резиденции посла США в Москве Джона Салливана. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь посольства Ребекка Росс.

Инцидент произошел около 16.20. Посла США в тот момент в резиденции не было, никто не пострадал.

The Russian national who breached the perimeter at Spaso House today is in the custody of local authorities, and an investigation is underway. The U.S. Embassy appreciates all expressions of concern. We refer you to the investigating authorities for any further information.

— Rebecca Ross (@USEmbRuPress) September 18, 2020

Автомобилист был задержан сотрудниками посольства и передан местным властям, отметила Росс.