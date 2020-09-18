 

В Росстате рассказали об ужасающих темпах убыли населения России

18.09.2020, 20:23, Разное

В Росстате опубликовали данные, которые свидетельствуют об ужасающих масштабах убыли населения России. За первые семь месяцев 2020 года умерло более чем на треть больше граждан, чем за аналогичный период годом ранее.

В текущем году скончались 316,3 тысячи россиян. Это на 106,6 тысячи больше, чем в прошлом году: тогда с января по июль умерли лишь 209,7 тысяч человек. Стоит также отметить, что за все время эпидемии коронавируса COVID-19 в стране инфекция забрала жизни свыше 19 тысяч людей, передает телеканал “Царьград”.



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