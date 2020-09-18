 

Мисмари сообщил о создании Комиссии по контролю за распределением нефти

18.09.2020, 20:23, Разное

По словам спикера ЛНА, межливийские переговоры проходят при поддержке сил фельдмаршала Халифы Хафтара. Переговоры проходили при участии члена Президентского совета нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ахмеда Майтыга.

Стороны договорились создать Комиссию, которая будет контролировать распределение доходов от ливийской нефти. При этом первая рабочая встреча под руководством Майтыга была сорвана боевиками, подконтрольными террористической организации “Братья-мусульмане” (запрещена на территории РФ).

Уточняется, что боевики сорвали встречу по приказу главы Высшего совета ПНС Халеда аль-Мишри.

“Несмотря на это, мы по-прежнему открыты для внутриливийского диалога и планируем действовать в соответствии с одобренным ранее соглашением”, – приводит слова спикера ЛНА Федеральное агентство новостей.



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