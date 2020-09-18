Мнение: О выборах в Киргизии

18.09.2020, 20:20, Разное

О грядущих выборах в Киргизии, которые будут проходить на фоне последствий коронавирусной эпидемии (сократились потоки средств из России), раскола старой правящей партии (после падения Атамбаева), попрошайничества у Китая реструктуризации киргизских долгов и уже стандартных обвинений правящей элиты в коррупции и прочих местных художествах.

Все это может создать предпосылки к массовым протестам после выборов, что для Киргизии является достаточно типичной историей еще со времен первой цветной революции, которая привела к свержению Акаева. Позднее, происходящее получило отдельный термин – киргизинг. Собственно, еще до выборов уже была попытка захода на массовые митинги, но власти в последний момент сдали назад и зарегистрировали партию, угрожавшую массовыми протестами молодежи.

После прошлогодней истории с осадой дома Атамбаева, вряд ли кто-то удивится, что и эти выборы нормально не закончатся и после них Киргизию может ждать период нестабильности.

О выборах в Киргизии

В эти дни в Кыргызстане проходят агитационная кампания на выборы в парламент – Жогорку Кенеш. Агитационный период начался 4 сентября, а сами выборы назначены на 4 октября 2020 года. Центральная избирательная комиссия КР (ЦИК) зарегистрировал 16 партий на выборы в парламент Кыргызстана. Состав нынешнего, уже уходящего парламента был сформирован при бывшем президенте Алмазбеке Атамбаев, который сейчас находится в тюрьме.

Практически все политическое поле, и в том числе доминирующая в прошлом партия власти, которую он основал и был лидером, сегодня переживают трансформацию. Быстро поменяв лояльность от находящегося в опале бывшего президента к нынешнему, большинство политиков и политических партий начинают новую игру. Иерархия, выстроенная Атамбаевым пала и нынешние выборы должны предопределить расклад политических сил, и прежде всего институтов – партий и в самом парламенте, на последующие годы.

Вызовы

Однако помимо внутри политических ситуаций есть и другие факторы влияющие на развитие ситуации в Кыргызстане. Они находятся на разных уровнях и по-разному влияют на ситуацию в стране и ее перспективы. Рассмотрим три основных вызова определяют перспективы Кыргызстан в 2020-году:

Международный

Пандемия коронавируса, охватившая большинство стран мира, не обошла Кыргызстан, и нанесла значительный урон. Гибель людей, суматоха в медицинском управлении и неготовность к катастрофам подобного уровня, чрезвычайное положение и спад экономики. Все это обнажило слабость государства, управленческого аппарата, правительства. Уязвимый бюджет страны пополняется за счет внешних грантов, международной помощи.

Внутренне-политический

Как говорилось выше, выборы в парламент запланированные на октябрь нынешнего года. Предвыборный процесс уже начался и идет полным ходом, параллельно с процессом выхода страны из кризиса пандемии. Это означает не только аккумуляцию всех ресурсов, финансов, мобилизацию людей, но и PR кампании, партийные торги и подготовку ЦИК. Пандемия и борьба с ней, как эмоциональный ресурс, не может не быть использованной в предвыборной гонке, но как это повлияет на исход выборов пока можно лишь угадывать.

Стратегический

Независимости Кыргызской Республики 29 лет. На первый взгляд, довольно обыденное и повторяющееся событие, сопровождаемое протокольными мероприятиями и официальными заявлениями первых лиц, на самом деле требует большего внимания. Причина проста – качество того самого объявленного и справляемого Кыргызстаном суверенитета. Наиболее лояльное государство России в СНГ и ЕАЭС, Кыргызстан незаметно для себя, возвращается в положение сателлита. Это демонстрирует и последние усиления российской авиабазы в Канте, и поддержанные в парламенте для нее преференции, и сложившаяся традиция сверять и летать в Москву политиков Кыргызстана, от президента до основателей разных партий.

Новый социальный феномен «волонтеры»

Прошел лишь месяц с момента, когда Кыргызстан пережил пик коронавируса. Период, когда в Кыргызстане наблюдали высокий уровень солидарности на всех уровнях. Когда было меньше пафоса и риторики. Зато была реальная взаимопомощь, между всеми и всеми. Период, когда эту помощь оказывали и государству КР не только международные организации и бизнес финансами, когда на организацию и предоставление медицинской помощи стали идти просто профессионалы или простые жители, чтобы помочь в трудной ситуации согражданам.

Пандемия выявила самое ужасное в государстве – его полную неподготовленность к серьезным испытаниям. Но она же и породила и самое прекрасное, что может быть в обществе – человеческую и гражданскую солидарность; взаимопомощь; всплеск гражданского активизма. Во время объявленного весной чрезвычайного положения, когда люди не могли обеспечить себя самым необходимыми лекарствами и продуктами, стали организовываться первые гражданские группы взаимопомощи. Молодые и сильные люди стали объединяться в группы, развозить продукты, помогать медикам. Тогда, когда еще не было защитных костюмов, других мер.

Общественность узнала новые лица, новых героев. Общий дефицит авторитетов образовавшийся в последнее время наполнился новыми именами.

Это позже появится другая группа оказывающая помощь ресурсами. Кто-то ее аккумулировал, кто-то вкладывал свои средства – так появились меценаты. Благодаря соцсетям и СМИ их имена стали известны многим. Позже большая часть из них была приглашена на прием президенту. Кто-то пошел, а кто-то отказался, сославшись на то что слишком много дел. Случайно ли потом или нет, но наиболее известные имена были приглашены в списки активно формирующихся партий, претендующих на место в парламенте. Время показало – совершенно нет.

Стали раздаваться голоса о том, что выборы стоит перенести. Что общество после пандемии еще не готово, что не готово государство, а самое главное политические партии, которые только после пандемии начали по-настоящему формироваться и готовиться к выборам. Активная дискуссия среди экспертов, в соцсетях и СМИ не изменило курс власти. Было принято ничего не менять и началась подготовка к выборам.

Буквально за месяц общественность Кыргызстана имела возможность быть свидетелями потрясающих метаморфоз в обществе. Когда реальная национальная солидарность в течении одного месяца сменилась выборной игрой, рассыпавший единство и вновь, нет, еще более, фрагментирующее общество. Обрушившая предвыборная агитация в парламент Кыргызстана фрагментировала общество на партийных кандидатов и их последователей.

Аналогия 2010 – 2020

Ровно 10 лет назад, где-то в это же время 2010 года, наша аналитическая группа вернулась в Бишкек из Оша, Джалалабада и Баткена, то есть из эпицентра тлеющегося межнационального кровавого конфликта. А в Бишкеке казалось, все поглощены футболом (международный матч) и выборами. По всему городу на рекламных щитах и в огромной массе раздаточного материала на нас смотрели многообещающие кандидаты в парламент страны, они обещали красивую, мирную и сытую жизнь. Также как это происходит сегодня за формальным занавесом не очень строгого ЦИКа.

Краудфандинг как новая форма сбора средств для партий

Первым препятствием для конкурентной партийной борьбы является сумма в пять миллионов сомов (чуть больше 63 тысяч долларов США – прим. ред), определенная ЦИК в качестве залога.

По мнению многих наблюдателей и активистов предвыборный залог излишне высок для такого небольшого государства как Кыргызстан. Возможно, партийцы-олигархи могут позволить вложить, даже если это временно, подобную сумму. Однако для гражданских активистов, решивших выйти на политическую арену эта сумма является не подъёмной. Однако и здесь ЦИК был не приклонен.

Тогда, еще перед самими выборами, случился еще один беспрецедентный для партийной истории Кыргызстана случай – краудфандинг (народное финансирование, от англ. сrowd funding, сrowd — «толпа», funding — «финансирование» – прим.ред). Впервые одна из политических партий собрала залог через открытое предложение всем гражданам помочь в сборе средств для избирательного залога. Сбор был открытым, списки вложивших и пополняемые суммы открыто публиковались и каждый мог их отследить. И им это удалось. Партия из молодых, во многом новых лиц, активистов Кыргызстана, большинство из которых проявили себя и в период активизации эпидемии коронавируса, с новым составом и лидером сумели собрать пять миллионов и вышли в предвыборную гонку.

Обновление и запрос на “новые лица”

В кыргызстанском обществе уже давно сформировался запрос на «новые лица». Уходящий парламент VI созыва имеет репутацию не просто самого непопулярного, но и наделяемого нелицеприятными метафорами в обществе. Причем основной лексикон из них взят из цитат самих же депутатов этого созыва. Мы не находим нужным их цитировать в этой статье, учитывая их не литературный, хотя весьма укрепившийся, в народе сленг.

Нетерпимость к действующим депутатам довольно высока. В общей картине парламента VI созыва, можно разделить следующие категории политиков, объединенных по восприятию обществом. «Старые», те кто находился в политике, в разных категориях власть/оппозиция на протяжении почти всего периода независимости или значительной его части. Даже самые некогда популярные и оппозиционные фигуры как, например, Омурбек Текебаев, сегодня не вызывают оптимизма.

Что и было продемонстрированно 29 июня этого года, на последнем массовом митинге в Бишкеке за свободу слова, где молодые участники выразили свое ему свое неудовольствие. Текебаев, прошедший все этапы политика, от спикера парламента и узника в тюрьме, от молодого оппозиционера и опытного парт строителя сегодня, даже он с трудом превышает порог терпимости в требующем изменений обществе. Поэтому его отказ от лидерства в партии в обществе был принят как мудрое решение.

Состав этого парламента больше запомнился безграмотными выступлениями, фиктивными нажатиями на кнопку голосования и лоббированием дискриминационных законопроектов, бывших в употреблении в авторитарных государствах.

На сложившуюся политическую конъюнктуру сразу реагируют настроения избирателей. Согласно социологическому исследованию, проведенному в Кыргызстане в июне этого года: «Парламентские выборы 2020 в Кыргызстане глазами избирателей» – 96% на первое место среди качеств, которые они хотят видеть в будущих парламентариях, ставят образованность. Также они хотят видеть молодых, новых и «народных кандидатов. В исследовании отмечено, что растет запрос на большую представленность женщин в парламенте. А также отмечено, что больше половины опрошенных считают, что религиозность кандидата также играет значительную роль при выборе за кого голосовать.

Парламентаризм как наиболее прогрессивная форма правления, в Кыргызстане все больше дискредитируется. Качество деятельности VI созыва только подкрепило эту тенденцию. Молодое поколение ощущая безысходность подобного состояния нетерпимо высказывается об этом, везде, и в том числе в социальных сетях. Ситуация с COVID-19 эту ситуацию лишь усугубила. Убранный пост администрацией президента, где количество дизлайков (отметка некоторой публикации в социальной сети как не понравившейся – прим.ред) значительно превышало положительную реакцию на выступление президента, тому пример. Запрос на смену стагнирующегося правящего класса велик. Но и сила инерции и недоверие в обществе к изменениям в стране после двух «революций» значительна.

Выборы без определенности

В подобной ситуации справедливые выборы в парламент могли бы стать важным процессом изменений в стране. Однако ситуация усугубляется тем, что полное переформатирование политического поля в Кыргызстане за последние два года после ухода и ареста Алмазбека Атамбаева и прихода Сооронбая Жээнбекова спутала все карты не только переметнувшимся политикам, но и избирателям.

Таким образом, политическое поле в Кыргызстане нельзя назвать устоявшимся, оно только формируется по союзам и партиям, по уровню лояльности и наоборот оппозиции. Зато избиратели не могут понять – кто и где? За кого отдать голос на этих выборах.

На сложившеюся ситуацию «выбора без определенности» повлияли следующие причины:

Действующий парламент был сформирован при предыдущем президенте Алмазбеке Атамбаеве, который в настоящее время находится в тюрьме. Ему был лоялен практически почти весь состав парламента, где доминировала партия власти, которую он некогда создал и руководил СДПК (социал-демократическая партия Кыргызстана). С момента как он оказался в опале, уже при новом президенте Сооронбае Жээнбекове, который к слову планировался как преемник Атамбаева, ситуация изменилась – вся лояльная ему политическая элита перешла на сторону нынешнего руководства. При этом в руководящей партии случился раскол, многие ее покинули. Само политическое поле раскололось, бывшие лоялисты изменили цвет и паттерну, стали создаваться новые политические союзы.

Ситуация с коронавирусом создала новую волну молодых людей, решившихся идти в политику. Они вошли в состав почти всех партий, а также повлияли на создание относительно новой партии и изменили профайл участников других консервативных партий, таких как «Ата-Мекен», «Бир Бол», и в некотором смысле «Республики». Появились новые партии, которые пока вообще мало известны в стране.

Политическое пространство еще не устоялось. Партийный дизайн смешан, многие партии переживают ребрендинг, а некоторые кандидаты даже за этот отдельный предвыборный период успели поменять членство в трех партиях. В политической истории Кыргызстана, так сложилась что приход каждой власти несет за собой формирование иерархии политических партии с одной доминирующей партией, так случалось при каждом президенте в стране. И уже сегодня, во время предвыборной гонки, уже можно наблюдать некоторые преференции для отдельных партий-кандидатов.

В такой ситуации избирателю очень сложно понять за кого они хотят голосовать. То же исследование показывает, что 82% кыргызстанцев на июнь 2020 года не знали за кого будут голосовать. При этом на вопрос о том, за кого они проголосуют, если выборы состояться завтра, на первом месте стоит ответ «ни за какую», а на втором – «не знаю».

Повестка партий

Отличить партии между собой по программным документам не просто, практически все они эксплуатируют одни и те же темы, связанные с борьбой с коррупцией, борьбой с бедностью и пр. Однако можно различить три способа позиционирования политическими партиями себя на парламентских выборах 2020:

Традиционная, этно-патриотическая наполнение при общей объединительной повестке. Здесь, даже в названиях все самое сакральное: родина, единство, будущее в кыргызском эквиваленте и при общей эклектике воззваний: «Ата-Мекен», «Мекеним Кыргызстан», «Мекенчил», «Ыйман Нуру» и другие. Пафос названий не отражает общей идеологической картины партий и их отличий друг от друга, зато пренебрегает тем, что девальвируют извечные сакральные смыслы народа.

Заимствования из еще большего эклектичного и недавнего прошлого. Партия демократического социализма, а также евразийства – «Биримдик», с текстами и эстетикой отсылающие к советской ностальгии с одной стороны; с другой – к традиционным верованиям и ритуалам, судя по первой акции в первый день агитационной кампании.

Реформизм и призывы к новому от двух партия «Реформа» и «Республика», в некотором роде «Бир Бол», которые призывают к серьезным изменениям в обществе, обновлению, либерализации и демократическим процедурам как на местном, так и на центральном уровне.

Социальное наполнение партий также отлично: и по возрасту, и по лицам участвующих или не участвующих до последнего времени в парламенте и на позициях чиновников. Возможно этот водораздел самый явный – бывшие (долгое время бывшие) и новые (совершенно новые для политике) кандидаты в этот раз намного разнообразили устоявшийся за период независимости контингент кандидатов в политический класс.

Эльмира Ногойбаева

https://stanradar.com/news/full/41256-vybory-2020-v-kyrgyzstane-kontekst-i-tendentsii.html – цинк