Многочасовой полет двух российских Ту-142 попал на видео

18.09.2020, 20:17, Разное

Два российских военных самолета в течение 11 часов летали над Атлантикой и Северным Ледовитым океаном. Рейд противолодочных самолетов Ту-142, всполошивших представителей зарубежных стран, попали на видео.

Плановый авиарейс проходил в небе над тремя морями и двумя океанами. Два российских воздушных судна пролетело над Северным, Баренцевым и Норвежским морями, а также Северно-Ледовитым и Атлантическим океанами. Всего самолеты провели в воздухе порядка 11 часов, на преодоление заданного маршрута было потрачено почти 10 часов.

При этом во время полета противолодочных самолетов ВВФ Российской Федерации иностранные государства проявили большую обеспокоенность происходящим. Периодически в небо поднимались истребители, отслеживающие путь российских судов. Некоторые из государств также сопровождали своими истребителями российских пилотов на отдельных участках. Однако все действия российских военных были законными, как пишет «Ньюинформ», оба Ту-142 во время полета строго соблюдали все международные нормы. Никаких реальных поводов для беспокойства любой из стран, вблизи границ которых пролегал путь российских самолетов, не было.