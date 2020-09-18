 

В Свердловской области контрактник смертельно ранил сослуживца

18.09.2020, 20:08, Новости дня

Военнослужащий по контракту случайно выстрелил в сослуживца из штатного оружия в воинской части Еланского гарнизона Свердловской области, пострадавший скончался.

«По предварительным данным, военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел из штатного оружия, ранив впереди стоящего военнослужащего-контрактника. Пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение, ему оказывалась необходимая медицинская помощь, однако спасти его жизнь не удалось», – цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы Центрального военного округа.

Командование Еланского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку.

Ранее сообщалось о гибели сбежавшего воспитанника интерната на Сахалине.



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