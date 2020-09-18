 

Полиция начала проверку в отношении Ярмольника по жалобе соседей

18.09.2020, 20:08, Новости дня

Правоохранительные органы начали проверку по жалобам жителей деревни Подушкино в Подмосковье на актера Леонида Ярмольника за шлагбаум в поселке.

«По факту инцидента в деревне Подушкино проводится проверка», – сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД Подмосковья.

Ранее СМИ сообщали, что жители поселка пожаловались в полицию на установку шлагбаума в поселке. По этим данным, Ярмольник перегородил дорогу без согласования с соседями.

В 2019 году ФСО потребовала взыскать с Ярмольника 800 тыс. рублей, утверждая, что Mercedes ФСО в ДТП с участием четырех машин был разбит по его вине. Ярмольник сообщил, что инцидент произошел в 2016 году, а претензии у ведомства к нему возникли лишь спустя полтора года.

Хамовнический суд Москвы постановил взыскать с актера компенсацию в 432 тыс. рублей за поврежденный в аварии автомобиль ФСО.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Конфликт на границе Азербайджана и Армении. В Баку прошел митинг с требованием объявить мобилизацию

06.09 / Более 7,5 млн жителей Японии получили указание эвакуироваться из-за тайфуна

18.07 / Умер американский лидер движения за гражданские права Джон Льюис

08.08 / Киев решил приостановить работу КПП на границе с Крымом

07.09 / Литва опасается, что Лукашенко может лишить Беларусь независимости

23.07 / Пролежавшее месяц в пакете тело женщины нашли в Подмосковье

20.08 / Общество: «Т-34 потоком пошли на фронт благодаря сварке Патонов»

08.08 / На восстановление оккупированного Донбасса понадобится около 10 млрд долларов

19.08 / Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

12.09 / Защита предоставила суду по делу Маркива новые доказательства его невиновности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска