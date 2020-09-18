Полиция начала проверку в отношении Ярмольника по жалобе соседей
18.09.2020, 20:08, Новости дня
Правоохранительные органы начали проверку по жалобам жителей деревни Подушкино в Подмосковье на актера Леонида Ярмольника за шлагбаум в поселке.
«По факту инцидента в деревне Подушкино проводится проверка», – сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД Подмосковья.
Ранее СМИ сообщали, что жители поселка пожаловались в полицию на установку шлагбаума в поселке. По этим данным, Ярмольник перегородил дорогу без согласования с соседями.
В 2019 году ФСО потребовала взыскать с Ярмольника 800 тыс. рублей, утверждая, что Mercedes ФСО в ДТП с участием четырех машин был разбит по его вине. Ярмольник сообщил, что инцидент произошел в 2016 году, а претензии у ведомства к нему возникли лишь спустя полтора года.
Хамовнический суд Москвы постановил взыскать с актера компенсацию в 432 тыс. рублей за поврежденный в аварии автомобиль ФСО.
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