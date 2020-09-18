Полиция начала проверку в отношении Ярмольника по жалобе соседей

18.09.2020, 20:08, Новости дня

Правоохранительные органы начали проверку по жалобам жителей деревни Подушкино в Подмосковье на актера Леонида Ярмольника за шлагбаум в поселке.

«По факту инцидента в деревне Подушкино проводится проверка», – сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД Подмосковья.

Ранее СМИ сообщали, что жители поселка пожаловались в полицию на установку шлагбаума в поселке. По этим данным, Ярмольник перегородил дорогу без согласования с соседями.

В 2019 году ФСО потребовала взыскать с Ярмольника 800 тыс. рублей, утверждая, что Mercedes ФСО в ДТП с участием четырех машин был разбит по его вине. Ярмольник сообщил, что инцидент произошел в 2016 году, а претензии у ведомства к нему возникли лишь спустя полтора года.

Хамовнический суд Москвы постановил взыскать с актера компенсацию в 432 тыс. рублей за поврежденный в аварии автомобиль ФСО.