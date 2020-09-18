Продажа авто через компании

18.09.2020, 19:53, Разное

Узнайте преимущества продажи авто через компании, как происходит процесс выкупа машины, в статье, которую подготовили специалисты компании Автоальянс

Транспортное средство для каждого владельца имеет свое значение. Кому-то нужно быстро добираться до работы, путешествовать и не зависеть от автобусов. Некоторые покупают подержанный авто, чтобы его отремонтировать и выгодно продать. Есть и те, кто подтверждает свой статус дорогой иномаркой. Каким бы не было автомобиль, рано или поздно, от него приходится избавляться. Если вы пользовались им аккуратно и пробег небольшой, то есть шанс найти покупателя быстро. Что же делать остальным, чьи авто имеют недостатки? Сбыт машины со ржавым капотом, после ДТП занимает время. Цену за них дают маленькую. В компании Автоальянс выкуп авто в Москве проходит быстро. В этом случае, вам не потребуется заниматься разборкой на детали или сдачей в лом ТС.

Как проходит продажа автомобиля

Все заботы ложатся на плечи агента. Вы не ищете продавца, СТО для осмотра, нотариуса и банк. Все эти процедуры выполняет сотрудник компании. Для вас важно только сделать первый шаг – оставить заявку. Это можно сделать на сайте. Там предоставлена специальная форма, где просят указать свои данные, год выпуска машины, ее марку, недостатки. Лучше будет прикрепить фотографии для быстрой обработки информации и первичной оценки.

Можете просто позвонить менеджеру, и в разговоре объяснить нюансы. Следующий шаг – выезд агента к вам. В удобное время встречаетесь на удобной территории, где проводится осмотр машины. Если вы хотите, чтобы выводы о состоянии авто сделал другой специалист, можно проехаться на СТО.

Оформление документов входит в обязанности специалиста. Компания работает с известными банками и юридическими конторами, поэтому сделка соответствует законам РФ. Продавец имеет право отказаться от дальнейшей сделки, если его что-то не устраивает. Как правило, подобные случаи, редкость, ведь компания не старается обмануть клиента. Она дорожит своей репутацией, поэтому создает оптимальные условия для комфортной работы. Менеджеры не просто занимаются оценкой, они берут оформление документов на себя. Вы сможете получить деньги уже в этот день, если вам требуется выкуп кредитных авто.

Какие документы необходимы

Чтобы срочный выкуп авто прошел в тот же день, лучше предоставить все ценные бумаги продавцу. Возьмите на встречу свой паспорт, не забудьте техпаспорт на ТС и свидетельство о регистрации. Если машина в кредите, то важно предоставить справку об оставшейся сумме долга и договор с банком. Компания готова сотрудничать с доверенным лицом, а не с владельцем. Для этого надо предоставить генеральную доверенность, оригинал ТП и документ, подтверждающий личность.

Компания заботится о своей репутации, поэтому предлагает самые выгодные условия для своих клиентов. За годы работы, появились благодарные отзывы, которые можно увидеть на странице сайта. Учитесь подходить к делу правильно. Выбирайте лучших и надежных партнеров.