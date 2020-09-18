Маньяка задержали. Вас услышали. – Личное мнение

18.09.2020, 19:50, Разное

Виталий Молчанов, изнасиловавший и убивший двух сестрёнок 8 и 13 лет, задержан. Зверюга отлёживался в кустах на окраине города.



Фото: Regnum

На допросе вину признал. Говорит, что раскаивается (не верю) и не понимает, почему сотворил такое (тоже не верю).

Я верю в то, что этот отброс ссыт.

А ещё я верю в то, что вас услышали.

До того, как я опубликовала пост об убийстве девочек, реакция детского омбудсмена Анны Кузнецовой на это преступление была откровенно глупой:

Мы уже не раз говорили, направляли свои предложения о пожизненном административном надзоре над педофилами, о специальном реестре.



Я задала Кузнецовой вполне логичный вопрос: «Что у тебя в голове? Ну, какой может быть административный надзор над педофилами?»

Вы же, мои дорогие, сделали главное: врубились в комментариях к посту за жизнь, здоровье и половую неприкосновенность наших детей.

Вы возмутились тем, что в очередной раз от нас некоторые чиновники хотят отделаться отписками и недомерами, цель которых — создать иллюзию бурной деятельности и отчитаться о проделанной работе, но никак не защитить детей.

Нам всем очевидно: административный надзор над педофилами никак не защитит от них детей.

Я сказала, что лично мне педофилы на свободе не нужны. Ни под каким надзором. Вы не смолчали и громко и чётко заявили, что и вам они здесь не нужны.

В комментариях вы топили за пожизненное для педофилов и за их смертную казнь.

И додавили! Анна Кузнецова сделала официальное заявление, в котором добавила к своей предыдущей формулировке словосочетание «пожизненное заключение».

Было так:

А стало так:

Мы неоднократно говорили о необходимости срочных мер ужесточения наказания: пожизненного заключения , пожизненного административного надзора, создания соответствующих реестров. И этот законопроект есть в Госдуме.

Этого добились вы. Если бы вы промолчали, не возмутились бы этим убогим «пожизненным административным надзором», словосочетания «пожизненное заключение» в официальном заявлении Кузнецовой не было бы. Я в этом абсолютно уверена.

Вы сдвинули дело с мёртвой точки. Да, именно вы.

А Кузнецовой я хочу посоветовать внимательнее перечитать мой пост и до конца услышать людей: убрать формулировку «пожизненный административный надзор», в принципе, и оставить единственно верную формулировку «пожизненное заключение».

Хватит играть в бирюльки с педофилами и детоубийцами. Изнасиловал, убил ребёнка — сел пожизненно. Так и только так.

Вы — молодцы, крутые.