 

Добровинский отреагировал на лишение Пашаева статуса адвоката

18.09.2020, 19:48, Новости дня

Юрист Александр Добровинский заявил, что будет скучать по своему оппоненту в деле Ефремова Эльману Пашаеву, которого лишили адвокатского статуса.

«Мне не к лицу комментировать решение коллег. И тем более не к лицу говорить что-то о процессуальном противнике. Я считаю, это не этично. Был процесс, были какие-то высказывания господина Пашаева, он хозяин своего слова. Но говорить о том, хорошо или плохо поступили – это не к лицу. Но могу еще раз сказать, что по Пашаеву буду скучать, как и многие», – сказал Добровинский телеканалу «360».

В пятницу состоялось рассмотрение дисциплинарного дела Пашаева, по итогам которого его на год лишили статуса адвоката. Ранее Пашаев уже трижды лишался статуса адвоката.

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии – Алании признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Пашаев признал, что нарушил Кодекс этики в общении со СМИ.

В июле сообщалось, что адвокаты Пашаев и Добровинский привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.

Пашаев 10 сентября сообщил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым закончилась после приговора. Продолжится ли она дальше, решать самому актеру.



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