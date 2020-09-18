 

ВОЗ призвала все страны готовиться к новым пандемиям

18.09.2020, 19:48, Новости дня

Мировому сообществу следует инвестировать в здравоохранение для предотвращения будущих пандемий и борьбы с ними, сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Инвестиции (в здравоохранение – прим. ВЗГЛЯД) позволят «обеспечить, чтобы пандемия подобного размаха и тяжести больше никогда не повторилась», передает ТАСС слова Гебрейесуса.

По его словам, будучи готовым вкладываться в медицину, мировое сообщество «может предотвращать будущие пандемии и бороться с ними».

«Все страны должны работать вместе и делать инвестиции», – подчеркнул глава ВОЗ.

Ранее глава ВОЗ уже заявлял, что нынешняя пандемия коронавируса не является последней, поэтому мир должен заблаговременно готовиться к новой.



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