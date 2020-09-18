Бренд Hyundai возродит хетчбэк Getz

18.09.2020, 19:34, Новости дня

Компания Hyundai объявила о намерении возобновить производство хетчбэка Hyundai Getz.

Однако теперь автомобиль получит еще более компактные размеры. Изначально продажи новинки стартуют на рынке Колумбии. В новом исполнении автомобиль получит название Hyundai HB20 Getz. Известно, что разработчиками выбран под капотом 1,6-литровый бензиновый мотор с мощностью 121 л.с. Также автомобиль получит 6-ступенчатую трансмиссию.

В базовой версии применят цифровой дисплей мультимедийной системы, кондиционер, 6 подушек безопасности, а также систему стабилизации. Кроме того, минимальная стоимость хетчбэка в базовом исполнении составит около 11,4 тысячи долларов. Остальные характеристики озвучат после старта продаж.