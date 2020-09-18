 

Бренд Hyundai возродит хетчбэк Getz

18.09.2020, 19:34, Новости дня

Компания Hyundai объявила о намерении возобновить производство хетчбэка Hyundai Getz.

Однако теперь автомобиль получит еще более компактные размеры. Изначально продажи новинки стартуют на рынке Колумбии. В новом исполнении автомобиль получит название Hyundai HB20 Getz. Известно, что разработчиками выбран под капотом 1,6-литровый бензиновый мотор с мощностью 121 л.с. Также автомобиль получит 6-ступенчатую трансмиссию.

В базовой версии применят цифровой дисплей мультимедийной системы, кондиционер, 6 подушек безопасности, а также систему стабилизации. Кроме того, минимальная стоимость хетчбэка в базовом исполнении составит около 11,4 тысячи долларов. Остальные характеристики озвучат после старта продаж.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / Адвокат семей жертв MH17: Ответственность за доставку “Бука” в Украину несет Путин. Но нет суда, который мог бы его судить

19.07 / Коронавирус унес жизни более чем 140 тысяч американцев

06.09 / “Признаков жизни нет”. Спасатели в Бейруте прекратили поиски на руинах, где приборы фиксировали сердцебиение

20.08 / Пираты Сомали захватили судно впервые с 2017 года

25.06 / Мнения: Поправляя Конституцию, мы продолжаем строить Третью Республику

27.08 / Число умерших от коронавируса в США приближается к 180 000

17.09 / Трамп: до конца года в США будет не менее 100 млн доз вакцины от COVID-19

22.07 / Озвучено возможное наказание для «шпионившего на Россию» военного США

27.06 / В Крыму назвали «планом порабощения» заявления Зеленского о «возвращении» полуострова

07.08 / В Украине ждут обмена удерживаемыми лицами в течение ближайших недель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска