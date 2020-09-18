Новые исследования разрушают стереотипы о викингах

18.09.2020, 19:34, Новости дня

Генетики проанализировали ДНК более чем 400 скелетов древних викингов, найденных в разных местах во время археологических раскопок. В результате оказалось, что многие наши стереотипные представления о том, как выглядели эти воины, неверны.

По словам эволюционного генетика Эске Виллерслева, участвовавшего в этом проекте вместе с исследователями из Кембриджского и Копенгагенского университета, викинги вовсе не были чистокровными блондинами. Наоборот, генетика этих воинственных племен была сильно разбавлена представителями множества народов, населявших разные территории от севера Европы до Балкан и Азии.

Нынешние англичане имеют 6% генов от викингов, шведы – 10%. Следы можно найти и в ДНК представителей других народов.