Холли Берри рассекретила своего знаменитого бойфренда

18.09.2020, 19:30, Разное

Холли Берри не любит распространяться о своей частной жизни, но иногда счастья бывает так много, что им очень хочется поделиться с окружающими. В конце июля Холли опубликовала на своей странице в Instagram снимок двух пар ног – своих и таинственного незнакомца, предположительно, ее бойфренда. Месяц назад в соцсети актрисы снова появилась аналогичная фотография, только теперь ноги были запечатлены на фоне окна, в котором виднелся рассвет. А сегодня Холли наконец решила раскрыть интригу: обладатель ног – певец и композитор Ван Хант.

Холли Берри в футболке с надписью “Ван Хант” Ван Хант

Холли выложила в ленту свое новое фото, на котором запечатлена в футболке с надписью Ван Хант, и подписала его “Теперь вы знаете…”, сопроводив слова смайлами в виде сердца и, как несложно догадаться, ног. Ван Хант, в свою очередь, опубликовал такое же фото Холли на своей странице, а двумя неделями ранее он выкладывал снимок, на котором его целует в щеку женщина, ну очень похожая на знаменитую актрису.

Напомним, ранее Холли Берри встречалась с манекенщиком Габриэлем Обри, от которого 16 марта 2008 года родила дочь Налу. После расставания Холли познакомилась с Оливье Мартинесом. Пара поженилась в 2013 году – за несколько месяцев до рождения их сына Масео. О разводе Холли и Оливье заявили в конце октября 2015 года. Чуть позже в интервью Холли рассказала о своем состоянии после развода:

Я в порядке, правда. Я продолжаю улыбаться, двигаться вперед и по-настоящему счастлива от того, что нахожусь сейчас здесь. Неважно через какие трудности вам нужно пройти в данный момент, вы должны не унывать, перестать думать о себе и своей жизни и сосредоточить свое внимание на других. Это лучшее средство в любой ситуации, даже если вам очень тяжело и вы вообще не желаете иметь с кем бы то ни было дело.

Затем возлюбленным Холли стал музыкальный продюсер Alex da Kid, настоящее имя которого Александр Грэнт. Он известен по работе с такими музыкантами, как Рианна, Dr. Dre, Эминем и группа Imagine Dragons, и был номинирован на премию Grammy. Холли и Алекса, который младше ее на 16 лет, впервые стали замечать вместе в июле 2017 года. Рассекретить свои отношения они решили осенью, сначала вместе появившись на вечеринке LOVE x Miu Miu, прошедшей в рамках лондонской Недели моды, а затем опубликовав в социальные сети идентичные совместные фотографии с подписью “Мой баланс”. В ноябре пара провела романтический отпуск на острове Бора-Бора во Французской Полинезии, где отметили День Благодарения. Алекс и Холли расстались после 5 месяцев отношений.