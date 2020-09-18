Жители США собрали 50 млн долларов для покупки тела Ленина у России

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18.09.2020, 19:23, Разное

Жители США собрали более 50 миллионов доллара для покупки тела “вождя народов” Владимира Ленина. Автором идеи выступил художник Дэвид Датун.

Датун намерен перевезти труп Ленина в Вашингтон и возвести там копию мавзолея. Инициатива вызвала негодование главы КПРФ Геннадия Зюганова, который приравнял сделку к “торговле историей”, что, по его мнению, является предательством родины. В ответ художник напомнил, что советский лидер является вождем не только советского, но и мирового пролетариата, сообщает РИА “ФАН”.



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