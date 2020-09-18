Автомобиль влетел в резиденцию посла США в Москве

18.09.2020, 19:23, Разное

В резиденцию посла США в Москве, расположенную на Спасопесковском переулке, врезался автомобиль. Инцидент произошел в пятницу вечером.

В результате происшествия никто не пострадал, сам посол Джон Салливан был в отъезде. За рулем машины оказался россиянин 1976 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники посольства передали его правоохранительным органам. После этого он был задержан и направлен на медицинское освидетельствование, сообщает RT.