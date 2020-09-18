Отравление Навального, Нобелевская премия мира и тактика Кремля

18.09.2020, 19:10, Новости дня

В случае с отравлением российского оппозиционера Алексей Навального Москва вновь активно распространяет дезинформацию с помощью целенаправленных кампаний, говорится в статье «Пятьдесят способов убить Навального», опубликованной немецким изданием Süddeutsche Zeitung. В статье также указывается, что важная часть политики Кремля состоит в том, что он не только категорически отрицает свою причастность к отравлению, но и намеренно вносит путаницу в умы людей, вбрасывая разные версии вплоть до самых фантастических.

Словно в подтверждение этой стратегии спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в пятницу, что Бундестагу следовало бы прояснить «роль немецких спецслужб» в истории с резонансным отравлением. При этом он апеллировал к таким материям, как «демократия, международное право и закон». Ранее Володин утверждал, что покушение на Навального – провокация, организованная спецслужбами иностранных государств, причем увязал это с событиями в Беларуси после подведения итогов президентских выборов.

В унисон с ним в пятницу выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявивший, что в этой истории «слишком много абсурда», поэтому в Кремле не собираются никому верить на слово.

Напомним, расследование преступления в России так и не начато, несмотря на громкие призывы лидеров западных стран незамедлительно сделать это.

Накануне Европарламент утвердил резолюцию, в которой призвал к проведению международного расследования отравления Алексея Навального. В резолюции также выражена глубокая обеспокоенность в связи с использованием химического оружия против российских граждан. Ранее дважды, в 2015 и 2017 года, с диагнозом отравление в больницу попадал на оппозиционера Владимира Кара-Мурзу-младшего, та же участь постигла активиста Петра Верзилова. У всех в памяти и покушение на Скрипалей в Солсбери.

Госсекретарь США Майк Помпео неоднократно призывал Россию провести «полное и всестороннее» расследование отравления российского оппозиционного лидера и позволить международному сообществу принять в нем участие.

Между тем Алексея Навального накануне выдвинули номинантом на Нобелевскую премию мира. Эта новость вызвала в России бурные дискуссии.

«Навальный сейчас действительно стал фигурой глобального значения»

Политолог Дмитрий Орешкин в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» сказал, что идея с выдвижением Навального на Нобелевскую премию мира интересная, но, с его точки зрения, не слишком перспективная. Вместе с тем, отметил он, «…также важно отметить, что Навальный сейчас действительно стал фигурой глобального значения. – Умники (из Кремля) доигрались до того, что раньше он был блогером, как они его называли, а теперь превратился в игрока путинского масштаба. В общем, они, стремясь принизить значение Навального, добились прямо противоположного».

Политолог также думает, что выдвижение Навального в качестве лауреата Нобелевской премии уже довольно хорошо характеризует ситуацию. Вместе с тем, по его мнению, жизнь Навального «на ближайшую перспективу» находится в относительной безопасности. «Наверное, в недрах спецслужб есть товарищи, которые хотели бы исправить допущенные недостатки и по второму разу довершить дело, – предположил он. – Но, если с Навальным случится несчастье, это будет означать выдвижение Путина уже на премию Вельзевула. Так что, думаю, с самого верху последует команда оставить Навального примерно на год в покое, а дальше всякое может быть. Сейчас же, если что-то с оппозиционером плохое произойдет, то это будет просто указующий перст персонально на Владимира Путина».

В то же время Дмитрий Орешкин считает, что Путин уже настолько слабо контролирует своих силовиков, что они могут действовать даже вопреки его интересам: «Их корпоративная честь сейчас попрана, и они могут попытаться отквитаться. В этом смысле, возможно, что кто-то решится взять на себя ответственность с тем, чтобы показать, что «контора» своих врагов не прощает. Но, для высшего руководства (страны) это будет скорее к минусу, чем к плюсу».

То, что Кремль волей или неволей делает из своих политических оппонентов фигуры международного значения, говорит об их неадекватной оценке ситуации, резюмировал политолог.

«Это позволило бы получить ему солидные гарантии безопасности»

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников уверен, что Алексей Навальный в любом случае заслуживает международной награды с учетом свой деятельности и резонанса, который получило его отравление. Однако оценивать шансы на получение Навальным именно Нобелевской премии мира политолог не стал.

«Хотя замечу, что в случае если ее все же присудят оппозиционному лидеру, это позволило бы получить ему солидные гарантии безопасности, что на сегодня выглядит совсем не лишним, – констатировал он в комментарии Русской службе «Голоса Америки».

Андрей Колесников также согласен с тем, что в Кремле умеют, не желая того, делать из своих оппонентов гораздо более значимых персон, чем они были раньше.

«В этом убеждает много примеров, начиная с Pussy Riot. Вряд ли Кремль делает это сознательно, ибо такую тактику трудно назвать умной. Очевидно тут одно: все их действия продиктованы желанием во что бы то ни стало сохранить власть, все остальное – издержки», – заключил руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги.