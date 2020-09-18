Сенатор Дик Дурбин: мы должны оказать давление на Путина

18.09.2020, 19:10, Новости дня

Ричард Дурбин (Richard Durbin), сенатор-демократ от штата Иллинойс, является помощником лидера меньшинства, вторым наиболее влиятельным членом демократического руководства Сената. В составе представительной группы сенаторов от обеих партий, в понедельник, 14 сентября, он представил резолюцию в поддержку народа Беларуси, которая осуждает режим Лукашенко и призывает администрацию США ввести адресные санкции в отношении белорусских чиновников, ответственных за подавление мирных демонстраций в стране и фальсификацию результатов выборов.

В интервью Русской Службе «Голоса Америки» сенатор Дурбин выразил надежду, что администрация прислушается к призывам сенаторов, и не побоится оказать давление на режим Лукашенко из опасения, что это может ухудшить отношения с Кремлем.

«Я надеюсь, что действия администрации выйдут за рамки заявлений. Резкие заявления – это хорошо, но санкции лучше. Мы должны дать понять Лукашенко, что за то, что он сделал, придется заплатить», – сказал сенатор-демократ.

Однако, по его мнению, маловероятно, что президент Трамп согласится на применение санкционных или иных мер на режим Лукашенко, чтобы избежать ухудшения отношений с президентом России, который поддерживает действующего президента Беларуси.

Ранее президент США Трамп назвал ситуацию в Беларуси «ужасной», и констатировал, что «непохоже на то, что в Беларуси слишком много демократии». Акции протеста против режима Александра Лукашенко американский президент назвал масштабными и отметил их мирный характер.

Госсекретарь Майк Помпео и его заместитель Стивен Биган тоже неоднократно выступали с осуждением режима Лукашенко. США также рассматривают возможность расширения имеющегося санкционного списка на действующие власти в Беларуси, заявляли официальные лица Госдепартамента.

Сенатор Дурбин не исключает того, что наряду с европейскими парламентариями Конгресс также может пойти дальше заявлений о том, что прошедшие 9 августа выборы в Беларуси не являлись «ни свободными, ни честными» и были сфальсифицированы. На этой неделе Европарламент принял резолюцию, в которой отмечается, что, его члены не будут признавать Александра Лукашенко главой страны после того, как срок его президентских полномочий истечет 5 ноября. Резолюция Европарламента, однако, не имеет обязательной силы юридически.

«Я думаю, что такое возможно, потому что в обеих политических партиях все еще есть члены Конгресса, которые могут признать диктатора таковым, когда видят его действия, – говорит сенатор. – Я надеюсь, что сенаторы смогли бы это сделать, и я поддержал бы эту меру».

На этой неделе также семнадцать стран-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в том числе США, заявили о том, что они задействуют Московский механизм для создания независимой экспертной миссии, которая будет изучать сообщения о серьезных нарушениях прав человека в Беларуси и фальсификации выборов. Организация призывает власти Беларуси сотрудничать с миссией, а также начать переговоры с предстателями оппозиции. Однако, как отметил британский посол Нейл Буш от имени стран-участниц, поддержавших данное заявление, «на сегодняшний день нет никаких указаний на то, что власти Беларуси намерены участвовать в таком диалоге».

«Я поддерживаю любые попытки вовлечь Лукашенко в конструктивный диалог. И я верю, что если это поддерживается многими странами, то становится более убедительным. Но я очень скептически отношусь к тому, что Лукашенко на это согласится, – отметил сенатор США. – Я хотел бы добавить положительный отзыв о Литве, которая предоставила убежище Светлане Тихановской, ставшей кандидатом в президенты и уехавшей туда в поисках безопасности. Многие соседи Беларуси, в том числе Литва, ясно дают понять, что нужен другой лидер, другой подход. И я думаю, им нужно аплодировать за их смелость и за то, что они это говорят».

«Количество людей, которые открыто протестуют против объявленных результатов выборов и режима Лукашенко, растет, и ему достаточно лишь взглянуть на некоторые другие страны, чтобы понять, что может наступить момент настоящих перемен. Украина – классический пример, когда украинский народ сказал, что с него хватит, – добавляет сенатор Дурбин. – Я уверен, что и Лукашенко это прекрасно понимает».

Мировая реакция на попытку отравления Алексея Навального

В упомянутой резолюции Европарламента парламентарии также призвали к немедленному началу международного расследования по отравлению Алексея Навального и внедрению санкций в отношении европейских активов тех «коррумпированных лиц», которые стали предметом расследований «Фонда борьбы с коррупцией».

Сенатор Дурбин считает, что это является целесообразной мерой.

«Я думаю, что европейские лидеры на правильном пути. Должно быть проведено тщательное расследование. Мы знаем, что Навального отравили веществом, след которого ведет напрямую к русским. И, к сожалению, оно использовалось и раньше, чтобы калечить и убивать противников режима Путина. Так что, я считаю, что такое расследование необходимо. Я думаю, что поддержка его усилий, направленных на установление демократии в России, должна быть поощрена всеми теми, кто поддерживает эти ценности».

Не исключает сенатор от Демократической партии и необходимости введения санкций против самого Владимира Путина, в частности проведение расследования западными спецслужбами о возможных зарубежных активах российского президента и их санкционировании. Поддержку данной мере ранее в интервью Русской службе «Голоса Америки» озвучивал сенатор-республиканец Рон Джонсон.

«Я хотел бы, чтобы на Путина было оказано как можно больше давления, – говорит сенатор Дурбин. – Его войска все еще оккупируют Донецк в Украине. И люди продолжают погибать из-за этого. Он по-прежнему оккупирует Крым. Я мог бы продолжать перечислять длинный список вопиющих действий Путина. Оказание давления на него – это то, что мы должны делать. Весь Запад должен присоединиться к этому».