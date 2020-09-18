В Татарстане задержан подозреваемый в убийстве ветерана ВОВ

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18.09.2020, 19:08, Новости дня

Подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны мужчину задержали в Татарстане, информирует Следственный комитет России.

«18 сентября 2020 года в одном из домов на улице Садовой пгт Аксубаево обнаружено тело 89-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде черепно-мозговой травмы. По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело… убийство… по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции задержан 30-летний местный житель», – говорится на сайте СК.

Согласно предварительной версии, злоумышленник проник в дом, ударил женщину утюгом по голове и намотал на шею шнур. Потерпевшая скончалась от травмы. Мужчина забрал деньги и скрылся с места преступления.

Уточняется, что подозреваемый не признал вину. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Калужской области вынесен приговор 36-летнему жителю Малоярославца за убийство 93-летнего ветерана.



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