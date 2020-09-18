Журнал Lancet опубликовал ответ российских ученых по «Спутник V»

18.09.2020, 19:08, Новости дня

Научный журнал Lancet опубликовал обращение международной группы ученых к российским специалистам, посвященное вакцине «Спутник V», и ответ российских специалистов коллегам, сообщила представитель издания.

«Lancet опубликовал переписку по данному исследованию (по публикации о «Спутник V» – прим. ВЗГЛЯД). Оба текста доступны на нашем сайте», – цитирует РИА «Новости» представителя.

Ранее ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине от коронавируса «Спутник-V» ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. 9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего РФ получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.