Сергей Скрипаль попросил сотрудников ФБК вернуть его бутылку с водой

18.09.2020, 19:02, Разное

Член палаты лордов Великобритании, маркиз Солсбери Сергей Скрипаль обратился в Instagram к сотрудникам ФБК Кире Ярмыш и Георгию Албурову с просьбой вернуть ему бутылки из-под воды, найденные в номере томского отеля, в котором жил Алексей Навальный. По словам Скрипаля, он жил в этом номере незадолго до Навального и забыл бутылку по рассеянности.

Как пояснили в пресс-службе отеля, уборка указанного номера проводится раз 2 недели. Сергей Скрипаль выписался из номера за 2 дня до того, как туда заселился Навальный со сторонниками, и сотрудники гостиницы не успели провести необходимые уборочные мероприятия. Помимо бутылок с водой, маркиз оставил в отеле аптечку с лекарствами, которые он использует для лечения панкреатита. По словам Скрипаля, данные предметы очень ему дороги. Он попросил сотрудников ФБК вернуть их ему, выслав на почтовый адрес его дома в Солсбери.

«Я очень рад, что эти вещи нашлись. Думал, никогда их не найду. В Великобритании бутылка минералки стоит 5 фунтов, поэтому я, когда был в Томске, закупился ей по полной, чтобы перепродать на родине. Но несколько штук всё равно оставил в номере, поскольку я – рассеянный человек, хоть и не новичок в фарцовке. Если вам не сложно, верните их мне, особенно аптечку с лекарствами. Надеюсь, вы её не открывали», — написал Сергей Скрипаль.