 

Нервные механизмы расслабления включаются даже после поглаживания – исследование

18.09.2020, 19:00, Разное


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Ученые из Констанцского университета в Германии фокусировались на воздействии массажа на парасимпатическую нервную систему. Это часть автономной нервной системы, которая отвечает за многие функции организма, когда тот находится в покое. Также она помогает нам расслабиться после стресса. Авторы исследования в первую очередь интересовались реакцией блуждающего нерва, самого крупного парасимпатического нерва.

В исследовании приняли участие 63 женщины, которых распределили в три группы. Участницы из первой группы получали десятиминутный массаж шеи и головы, целью которого было активное стимулирование блуждающего нерва. Для второй группы массаж проводился более мягко, он был ближе к поглаживаниям. Третьей группе не проводилось вмешательства, женщины просто тихо сидели в течение 10 минут.

Физиологические параметры расслабления ученые собирали, замеряя пульс и определяя вариабельность сердечного ритма. Это показатели могут показать, что расслабление началось и парасимпатическая нервная система включилась в процесс. Также авторы исследования провели опрос участниц, насколько расслабленными те чувствуют себя.

Облегчения стресса – психологического и физиологического – ощутили женщины их всех трех групп. У участниц, которым был проведен массаж, фиксировались гораздо более выразительные признаки эффективной работы парасимпатической нервной системы. При этом было не важно, насколько интенсивным был массаж.

«Вам не нужна профессиональная помощь, чтобы расслабиться. Просто нужен кто-то, кто может погладить ваши плечи 10 минут: это будет эффективным способом запустить вашу физиологическую машину расслабления», – рассказала Мария Майер (Maria Meier), ведущий автор исследования.



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