Михаил Ефремов назвал своих сокамерников-мошенников одаренными людьми

18.09.2020, 18:53, Разное

Журналисты узнали у Михаила Ефремова об условиях его содержания за решеткой. Как оказалось, актер, осужденный за смертельное ДТП, называет своих сокамерников-мошенников одаренными людьми.

Звезда кино и театра уверен, что многие из осужденных в российских тюрьмах и колониях могли бы стать успешными артистами. Высказался артист и относительно возможного места заключения, так, он хотел бы быть направленным в Чувашию.

Артист заявил, что хотел бы отбывать свой срок в Чувашии, поскольку в местной колонии, по его сведениям, есть хороший театр. Ефремов надеется, что он сможет создать своеобразное объединение для заключенных с творческими способностями. Причем работать такое общество будет в масштабах всей страны. После объявления приговора актер заявил, что смертельная авария могла быть чем-то вроде знака судьбы. В таком случае ему удастся действительно образовать большую творческую сеть по местам заключения, в которой смогут реализовать себя все креативные осужденные.

Особо одаренными людьми заслуженный артист считает заключенных, осужденных за мошенничество, по 159 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Трагедия, из-за которой артист был осужден, произошла в начале лета, его внедорожник врезался в ГАЗель, водитель которой в результате столкновения скончался. При этом сам Ефремов в момент инцидента находился, как установила экспертиза, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Несмотря на запрошенные прокуратурой 12 лет заключения, как пишет «Политэксперт», Михаила Ефремова осудили на 8-летний срок.