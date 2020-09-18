Россиянин вошел в список самых влиятельных евреев мира

18.09.2020, 18:48, Новости дня

В список первых пяти самых влиятельных евреев мира вместе с главой Facebook Марком Цукербергом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху попал житель России – глава фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор.

«Список был составлен израильским изданием Ynet. Издание отмечает ключевую роль Кантора в организации Пятого Всемирного форума памяти Холокоста – самого крупного мероприятия в Израиле до пандемии, которое прошло в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме в январе этого года», – сообщили РИА «Новости» в Европейском еврейском конгрессе.

Также в перечень попали зять и старший советник главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер, израильско-канадский бизнесмен и миллиардер Сильван Адамс.

В апреле журнал Forbes публиковал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, отметив, что их совокупное состояние за год сократилось до 456 млрд долларов.